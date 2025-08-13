«Угрожал убить, расчленить и скормить собаке»: экс-звезда «Дома-2» Лымарь раскрыла детали нападения массажиста
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
История бывшей участницы реалити «Дом-2» Дарьи Лымарь стала известна общественности в начале июня 2025 года. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать массажист Антон (имя изменено — прим. «Страсти») во время свидания, за которое она должна была получить 200 тысяч рублей. По словам звезды телестройки, они изначально договаривались, что встреча будет без интимного подтекста. Однако стоило Дарье переступить порог квартиры мужчины, как он забыл об этом правиле.
Лымарь утверждает, что Антон мог не только изнасиловать, но и убить ее, так как у него был нож и он неоднократно угрожал девушке. Чтобы выжить, Дарья решила выпрыгнуть из окна на втором этаже, но приземлилась на трубы, из-за чего переломала кости и получила черепно-мозговую травму. Теперь она проходит реабилитацию, передвигаясь на костылях, и борется за то, чтобы напавший на нее мужчина понес наказание. О том, что произошло, и почему она не боится афишировать историю, Дарья Лымарь рассказала «Страстям».
— Дарья, вы рассказывали, что с массажистом вас познакомила подруга. Как она его вам описывала? Почему предложила именно вам встретиться с ним?
— Да, меня с ним познакомила подруга Юлия. Она работала в СПА-комплексе. С массажистом она решила меня свести, так как я ему понравилась, я участвовала в «Доме-2». Представила она мне его как классного парня.
— Почему вы согласились на подобное свидание с мужчиной, которого не знали?
— Ну вообще на свидания я ходила в своей жизни, встречалась с парнями. А с ним согласилась увидеться, потому что доверяла своей подруге. Она давала гарантию того, что он хороший.
— Можете подробно рассказать, что произошло в квартире? Почему не было другого выхода, кроме как прыгать в окно?
— В этот день Антон забрал меня на автомобиле вместе со своей собакой породы ротвейлер у метро, и мы поехали в сторону его дома, так как он сказал, что необходимо отвезти собаку. Мы приехали, погуляли, все это время Антон был галантен и обходителен, не грубил, не домогался и ничего не требовал. Внешне он выглядел хорошо, опрятно — мне он нравился.
Зайдя в квартиру, Антон закрыл дверь изнутри, каким способом я не помню, и сказал пройти в комнату, что я и сделала. Как только я зашла, Антон сразу же стал вести себя неадекватно, мне показалось, что пока я находилась в комнате, он употребил наркотики*(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Я сказала, что в этом случае я ухожу домой и пошла в сторону двери. Однако он догнал меня, достал из тумбочки нож. Я стала дергать дверь, но она была заперта. Я неоднократно в этот момент просила Антона отпустить меня, но он сказал, что я никуда не выйду, и потребовал пойти обратно в комнату. Держа в руках нож, он угрожал меня убить, расчленить и скормить своей собаке. Требовал, чтобы я разделась и легла в постель. Я в этот момент плакала, кричать он мне запретил, просила меня не насиловать.
В какой-то момент я попыталась позвонить по телефону, но Антон, направив к моему горлу нож, потребовал отдать смартфон, что я и сделала, так как его угрозы воспринимала реально. Он был физически сильнее меня, неадекватен и вооружен. Антон потребовал, чтобы я сняла всю одежду, что я и сделала, так как была напугала. Далее он сказал снять серьги — куда он их дел, я не знаю.
Антон сказал, что живой я выйду, если выполню его требования. Я притворилась, что не возражаю, попросилась в ванную помыться, и он меня отпустил, сказав, что у меня есть 10 минут. Я понимала, что дверь в квартиру заперта и через нее не выбраться, поэтому нашла только один выход из ситуации — прыгать в окно со второго этажа, даже не одевшись. В один момент я резко выскочила из ванной, схватила свой телефон с микроволновки и выпрыгнула в окно, упав на водосточную трубу и получив серьезные травмы. Я стала звать на помощь, после чего ко мне подошли люди. Я потеряла сознание, и потом уже помню, как очутилась в больнице, в реанимации. Там я находилась трое суток.
— Применял ли мужчина насилие по отношению к вам или были только угрозы?
— Да, он таскал меня за волосы, пинал и всячески принуждал к действиям сексуального характера.
— Как считаете, его интерес к вам был вызван тем, что вы популярна в Сети после участия в реалити, или же ему было все равно на вашу личность?
— Я считаю, что он выбрал именно меня, и его интерес был вызван моей популярностью. Он искал меня.
— Вы приземлились на трубы, из-за чего получили травмы. Кто вызвал скорую? Пытался ли массажист оказать вам помощь или он даже не вышел на улицу?
— Я сломала позвоночник, ноги, грудную клетку. Также у меня черепно-мозговая травма. Я очень боялась, что он выбежит. Он хотел меня убить — держал нож и бежал за мной. Единственное, о чем я на тот момент молила Бога, чтобы он не прыгнул за мной. Соседи оказались рядом, все сбежались, начали кидать мне подушки, одеяла. Сразу же приехала полиция, и его в голом виде вывели на улицу, но я уже этого не видела, так как была в скорой. Об этом мне рассказал сотрудник позже.
— Что вам диагностировали в больнице?
— Закрытый перелом медиальной лодыжки левой голени со смещением отломков, закрытый компрессионный внутрисуставной перелом большеберцовой кости, закрытый перелом правой пяточной кости со смещением, закрытый перелом 2,3,4 плюсневых костей правой стопы, закрытый перелом грудины без смещения и закрытый оскольчатый перелом позвонка.
— В каком состоянии вы находитесь сейчас?
— Я уже не в больнице. Прохожу реабилитацию. Врачи составили реабилитационную программу — ЛФК, лазер и массаж.
— После обращения в полицию пытался ли связаться с вами подозреваемый? Были ли попытки угрожать, встретиться с вами еще раз?
— Напрямую нет. Возможно, через кого-то он звонил, мы точно не можем этого знать, потому что это были незнакомые номера.
— Не так давно была история с моделью Ковальчук, которую тоже жестоко избили. Как считаете, подобное в принципе часто происходит? Сталкивались ли ваши подруги с жестоким обращением мужчин на свиданиях?
— Я считаю, что раньше женщины просто замалчивали тему насилия и в принципе боялись говорить о своих свиданиях с парнями, страшась осуждения. А сейчас благодаря СМИ девушки не молчат, чему я очень рада. Теперь об этом говорят вслух, и так много информации появилось. Чем чаще мы будем поднимать эту тему, тем больше жизней спасем в будущем, а мужчины задумаются о том, что девушки не уходят домой плакать в подушку, а сообщают в правоохранительные органы и передают эту информацию журналистам.
— А что произошло с вами 5 августа? Ваш представитель Светлана Грачева рассказывала, что к вам ворвались неизвестные и вновь избили вас.
— Я не комментирую то, что произошло 5 августа, так как это было бытовое недоразумение.
— Почему вы решили придать свою историю огласке?
— Пусть я буду тем лицом, которое не молчит. Благодаря этому девушки не будут страдать, в том числе и я. Чтобы неповадно было таким мужчинам насиловать, избивать, и чтобы преступник понес наказание. Почему я должна молчать? Чего мне бояться, если преступница в этом деле не я?
— Кто поддержал вас после произошедшего?
— Многие люди приезжали ко мне. Волонтеры, даже девушка, которая меня вообще не знала, а просто увидела в Интернете. Вместе с мужем она организовала мне коляску, привозила кучу фруктов. Мои друзья сделали сбор. До сих пор мне помогают психологически. Светлана Грачева, правозащитница и мой официальный представитель в СМИ, нашла адвоката. Врачам огромное спасибо, они ангелы. В Сети мое видео набрало 7 млн просмотров, и теперь со всех уголков страны мне пишут те, кто его знал. И все поддерживают меня. Близкие приезжали в больницу ко мне каждый день. У меня родителей нет, но родной брат, лучшие подруги, друг каждый день приезжали. Даже не хватало пропусков на всех.
Что на данный момент известно о подозреваемом и других его жертвах?
После случившегося на свидании Дарья Лымарь связалась с подругой, которая посоветовала ей встретиться с массажистом. По словам девушки, приятельница не чувствовала своей вины за то, что произошло. Волновало ее лишь увольнение из комплекса, в котором она работала.
«Мы связывались. Она писала, что очень огорчена, что ее уволили с любимой работы. Да, она предала меня», — заявила Дарья.
Пострадавшая передала «Страстям» скриншоты переписки с Юлией, на которых девушка описывала массажиста хорошим человеком.
«Даш, я Антона видела только с хорошей стороны, на работе он всегда был трезвый. Я не могла представить, что он будет так себя вести. Мы не можем нести ответственность за других людей, за взрослых мужчин. <…> Я не собиралась тебя обманывать. Я не обманывала. Я действительно так считала. Я уже говорила, что сама хотела к нему поехать в гости, но у меня обстоятельства так сложились. Как ты могла понять, мне тоже не нужны были все эти проблемы, столько стресса», — рассказала Юлия в беседе с Дарьей.
Подруга Лымарь отметила, что после случившегося потеряла любимую работу, а об Антоне больше ничего не слышала. Из расписания СПА-комплекса он пропал.
Уже после огласки истории с Дарьей связались в соцсетях и сообщили, что Антон сменил работу. По данным, которые передали девушки, он перешел в другой центр в Москве. Новые коллеги мужчины писали, что теперь беспокоятся за свою безопасность.
Кроме того, Лымарь пообщалась с другими жертвами массажиста. В распоряжении «Страсти» оказались переписки с девушками, они описывали Антона как человека без моральных принципов.
«Он жил в Москве за счет старенькой богатой тетушки, у которой дети или его родственники. Твоя подруга прекрасно понимала, кто он есть на самом деле», — написала Дарье одна из девушек, знающая Антона.
Другая предполагаемая пострадавшая рассказала Лымарь, что массажист пытался изнасиловать ее примерно за месяц до свидания с Дарьей.
«Я поняла, что человек не в себе, просто встала, начала собираться и ушла ни с чем. До меня девочки тоже отдыхали с ним, он неадекват полный, сразу узнала его», — поделилась девушка.
По словам Дарьи, другие пострадавшие боятся открыто говорить о том, что с ними произошло. За это она их не осуждает, но сама молчать не намерена.
«Мне писали девушки о том, что тоже от него страдали. Он пытался на них натравить ротвейлера, как и на меня, угрожал, удерживал. Но они не раскрывают личности, так как выбрали молчание. У нас очень много в стране девушек, которые делают такой выбор. Но каждый живет эту жизнь, как хочет, и рассказывает или нет о насилии по своему выбору», — заявила Дарья.
На данный момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Адвокат Дарьи Дмитрий Клинков рассказал сайту «Страсти», что подал жалобу и заявление на имя прокурора Москвы с требованием дополнительно возбудить дела по статьям 131, 132, 162 и 127 УК РФ. На данный момент жалоба находится на контроле прокуратуры ЮЗАО.
«Сроки рассмотрения месяц. Даша хочет избрания меры пресечения в отношении подозреваемого в виде ареста и содержания под стражей, чего я, конечно, и буду добиваться. О месте нахождения подозреваемого и его судьбе мне в настоящий момент ничего неизвестно», — сообщил Дмитрий Клинков.