«Угрожал убить, расчленить и скормить собаке»: экс-звезда «Дома-2» Лымарь раскрыла детали нападения массажиста

История бывшей участницы реалити «Дом-2» Дарьи Лымарь стала известна общественности в начале июня 2025 года. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать массажист Антон (имя изменено — прим. «Страсти») во время свидания, за которое она должна была получить 200 тысяч рублей. По словам звезды телестройки, они изначально договаривались, что встреча будет без интимного подтекста. Однако стоило Дарье переступить порог квартиры мужчины, как он забыл об этом правиле.

Лымарь утверждает, что Антон мог не только изнасиловать, но и убить ее, так как у него был нож и он неоднократно угрожал девушке. Чтобы выжить, Дарья решила выпрыгнуть из окна на втором этаже, но приземлилась на трубы, из-за чего переломала кости и получила черепно-мозговую травму. Теперь она проходит реабилитацию, передвигаясь на костылях, и борется за то, чтобы напавший на нее мужчина понес наказание. О том, что произошло, и почему она не боится афишировать историю, Дарья Лымарь рассказала «Страстям».

— Дарья, вы рассказывали, что с массажистом вас познакомила подруга. Как она его вам описывала? Почему предложила именно вам встретиться с ним?

— Да, меня с ним познакомила подруга Юлия. Она работала в СПА-комплексе. С массажистом она решила меня свести, так как я ему понравилась, я участвовала в «Доме-2». Представила она мне его как классного парня.

— Почему вы согласились на подобное свидание с мужчиной, которого не знали?

— Ну вообще на свидания я ходила в своей жизни, встречалась с парнями. А с ним согласилась увидеться, потому что доверяла своей подруге. Она давала гарантию того, что он хороший.

— Можете подробно рассказать, что произошло в квартире? Почему не было другого выхода, кроме как прыгать в окно?

— В этот день Антон забрал меня на автомобиле вместе со своей собакой породы ротвейлер у метро, и мы поехали в сторону его дома, так как он сказал, что необходимо отвезти собаку. Мы приехали, погуляли, все это время Антон был галантен и обходителен, не грубил, не домогался и ничего не требовал. Внешне он выглядел хорошо, опрятно — мне он нравился.

Зайдя в квартиру, Антон закрыл дверь изнутри, каким способом я не помню, и сказал пройти в комнату, что я и сделала. Как только я зашла, Антон сразу же стал вести себя неадекватно, мне показалось, что пока я находилась в комнате, он употребил наркотики*(Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Я сказала, что в этом случае я ухожу домой и пошла в сторону двери. Однако он догнал меня, достал из тумбочки нож. Я стала дергать дверь, но она была заперта. Я неоднократно в этот момент просила Антона отпустить меня, но он сказал, что я никуда не выйду, и потребовал пойти обратно в комнату. Держа в руках нож, он угрожал меня убить, расчленить и скормить своей собаке. Требовал, чтобы я разделась и легла в постель. Я в этот момент плакала, кричать он мне запретил, просила меня не насиловать.

В какой-то момент я попыталась позвонить по телефону, но Антон, направив к моему горлу нож, потребовал отдать смартфон, что я и сделала, так как его угрозы воспринимала реально. Он был физически сильнее меня, неадекватен и вооружен. Антон потребовал, чтобы я сняла всю одежду, что я и сделала, так как была напугала. Далее он сказал снять серьги — куда он их дел, я не знаю.

Антон сказал, что живой я выйду, если выполню его требования. Я притворилась, что не возражаю, попросилась в ванную помыться, и он меня отпустил, сказав, что у меня есть 10 минут. Я понимала, что дверь в квартиру заперта и через нее не выбраться, поэтому нашла только один выход из ситуации — прыгать в окно со второго этажа, даже не одевшись. В один момент я резко выскочила из ванной, схватила свой телефон с микроволновки и выпрыгнула в окно, упав на водосточную трубу и получив серьезные травмы. Я стала звать на помощь, после чего ко мне подошли люди. Я потеряла сознание, и потом уже помню, как очутилась в больнице, в реанимации. Там я находилась трое суток.

— Применял ли мужчина насилие по отношению к вам или были только угрозы?

— Да, он таскал меня за волосы, пинал и всячески принуждал к действиям сексуального характера.