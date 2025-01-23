«Функционируют по собственным законам»: адвокат рассказал, кому грозит наказание за свадьбу цыган 8 и 13 лет
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В Астрахани сняли на видео свадьбу цыган 8 и 13 лет. Адвокат Тимур Харди в разговоре с сайтом «Страсти» объяснил, что браки в их возрасте запрещены на территории России, а такая «свадьба» может стать основанием для привлечения к административной ответственности родителей жениха и невесты.
«Нет сомнений, что данная свадьба носила исключительно «внутренний характер». Браки лиц такого возраста в Российской Федерации запрещены. В то же время и мальчик, и девочка не достигли возраста наступления уголовной ответственности. Поэтому никто из них не может быть привлечен к уголовной ответственности за растление несовершеннолетних», - сказал адвокат.
Тимур Харди
Адвокат
Харди не исключил, что ситуация может измениться, когда жених и невеста подрастут. Уголовная ответственность будет грозить именно девушке – она старше.
«Однако ситуация может измениться. В какой-то период «жена» достигнет возраста 18 лет, а «мужу» будет всего 13, и в данном случае возникнут основания для привлечения девушки к уголовной ответственности. Пока данная «свадьба» создает правовые основания для привлечения родителей жениха и невесты к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Но понятно, что государство неохотно вмешивается в жизнь цыганских диаспор, столетиями функционирующих фактически по собственным законам. Для того, чтобы было возбуждено даже административное производство, необходимо собрать доказательства, заявления законных представителей несовершеннолетних, а этого ничего не будет. Ведь родственники детей могут выдать всю церемонию «свадьбы» за вариант помолвки, отметив, что вместе жить молодожены не будут. Факт наличия между ними отношений интимного характера также не может быть подтвержден, особенно без заявлений со стороны старших родственников или самих несовершеннолетних», - рассказал адвокат.
Тимур Харди
Адвокат
Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении сирийца, который женился на 14-летней девочке. Брак был зарегистрирован в Алеппо, где разрешены такие союзы. Известно, что в настоящее время девочка ждет второго ребенка.