«Функционируют по собственным законам»: адвокат рассказал, кому грозит наказание за свадьбу цыган 8 и 13 лет

«Однако ситуация может измениться. В какой-то период «жена» достигнет возраста 18 лет, а «мужу» будет всего 13, и в данном случае возникнут основания для привлечения девушки к уголовной ответственности. Пока данная «свадьба» создает правовые основания для привлечения родителей жениха и невесты к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Но понятно, что государство неохотно вмешивается в жизнь цыганских диаспор, столетиями функционирующих фактически по собственным законам. Для того, чтобы было возбуждено даже административное производство, необходимо собрать доказательства, заявления законных представителей несовершеннолетних, а этого ничего не будет. Ведь родственники детей могут выдать всю церемонию «свадьбы» за вариант помолвки, отметив, что вместе жить молодожены не будут. Факт наличия между ними отношений интимного характера также не может быть подтвержден, особенно без заявлений со стороны старших родственников или самих несовершеннолетних», - рассказал адвокат.