В Астрахани восьмилетний цыган женился на 13-летней девочке
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В социальных сетях обсуждают цыганскую свадьбу в Астрахани, где 8-летний мальчик женился на 13-летней девочке. Торжество прошло в престижном заведении с шикарным тортом и фонтанами из шампанского.
О свадьбе несовершеннолетних сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Краснодар и край».
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