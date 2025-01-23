В Астрахани восьмилетний цыган женился на 13-летней девочке

В социальных сетях обсуждают цыганскую свадьбу в Астрахани, где 8-летний мальчик женился на 13-летней девочке. Торжество прошло в престижном заведении с шикарным тортом и фонтанами из шампанского.

О свадьбе несовершеннолетних сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал «Краснодар и край».

На публикуемых кадрах невеста в белом платье танцует с мальчиком. За их танцем наблюдали гости.

Зал ресторана был богато украшен. На столах заметили изобилие продуктов и фруктов.

В соцсетях рассуждают о законности брака. Интернет-пользователи усомнились, что официальная регистрация брака возможна в их возрасте.

Ранее сообщалось, что в Ираке впервые 9-летняя девочка вышла замуж за 35-летнего мужчину. Это стало возможно после снижения возраста согласия с 18 до 9 лет.