Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении сирийца, который женился на 14-летней девочке
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В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сирийца. Мужчина женился на 14-летней девочке в Алеппо, где разрешены ранние браки.
Подробности сообщает ИА Регнум.
Уголовное дело возбуждено по статье об интимных отношениях с несовершеннолетней женой. Мужчине грозит до четырех лет колонии.
Пара сейчас проживает в России – девочка беременна вторым ребенком. У мужчины есть российское гражданство, он давно живет в России, а супруга переехала в 2022 году после свадьбы в САР.
Их первый ребенок родился, когда девочке было 15 лет. Малыш появился на свет в подмосковном перинатальном центре. Сейчас она на седьмом месяце беременности.
Ранее сообщалось, что преподаватель педколледжа в Якутии изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить.