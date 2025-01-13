Подмосковные следователи возбудили уголовное дело в отношении сирийца, который женился на 14-летней девочке

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего сирийца. Мужчина женился на 14-летней девочке в Алеппо, где разрешены ранние браки.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Уголовное дело возбуждено по статье об интимных отношениях с несовершеннолетней женой. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

Пара сейчас проживает в России – девочка беременна вторым ребенком. У мужчины есть российское гражданство, он давно живет в России, а супруга переехала в 2022 году после свадьбы в САР.

Их первый ребенок родился, когда девочке было 15 лет. Малыш появился на свет в подмосковном перинатальном центре. Сейчас она на седьмом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что преподаватель педколледжа в Якутии изнасиловал студентку и заставил три года с ним жить.