Фитнес-тренер Хоменко рассказала, как избавиться от отеков в домашних условиях

Фитнес-тренер Екатерина Хоменко рассказала, как избавиться от отеков в домашних условиях. Спортивный инструктор назвала эффективные методы в беседе с изданием «Страсти».

Для того, чтобы избавиться от застоя жидкости в организме, нужно сократить потребление соли. По словам эксперта, следует отказаться от консервов и полуфабрикатов. В них это вещество содержится в больших количествах.

Екатерина отметила, что на возникновение отечности влияет уровень стресса в организме. «Кортизол — гормон стресса, при его большом количестве задерживается натрий, в результате чего возникает отечность. Большой объем кардиотренировок, особенно высокоинтенсивных, и низкокалорийная диета способствуют повышению уровня гормона», — высказалась эксперт.

Как выяснилось, соленые продукты стоит заменять на овощи с большим содержанием клетчатки. Однако ее неразумное потребление также может вызвать отечность.

«Как низкое, так и повышенное потребление клетчатки может вызвать задержку жидкости и ощущение вздутия. Считается, что определенные продукты имеют мочегонный эффект, и их часто предлагают в качестве естественных способов борьбы с отеками. Среди них спаржа, сельдерей и огурцы», — пояснила фитнес-тренер.

Подводя итоги, Хоменко напомнила, что допустимая норма соли в день — 5-6 гр.

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