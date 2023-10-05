«Диеты становятся триггером»: фитнес-тренер Литвиной о работе с актрисой и здоровье после 30

Социальные сети пестрят снимками длинноногих и стройных моделей. Имея перед глазами пример, многие девушки старались ему соответствовать и изнуряли себя диетами. Постепенно общество ушло от стереотипных представлений о красоте. Однако вопрос, как достичь фигуры мечты без вреда для здоровья, остался открытым. Сайт «Страсти» поговорил с фитнес-тренером с 15-летним стажем, которой доверяют свое тело звезды шоу-бизнеса.

Екатерина Хоменко на себе испробовала многие диеты и выстроила систему, благодаря которой она похудела на 20 кг. Екатерина считает, что любой тренер — отчасти психолог, считывающий не только физическое, но и душевное состояние клиента. В эксклюзивной беседе Хоменко рассказала о сотрудничестве с Ренатой Литвиновой, назвала основные причины набора веса и раскрыла главные секреты красоты.

Екатерина — Вы специалист в области здорового питания и персональный фитнес-тренер. Почему Вы решили связать свою жизнь с этой индустрией? Как давно Вы этим занимаетесь?

Работаю в сфере 15 лет. Начинала инструктором групповых программ и детского фитнеса в 2008 году. За это время прошла много курсов повышений квалификаций, в том числе и в области питания. Учиться пошла по совету подруги, которая в перерыве между парами сказала: «Иди учиться на фитнес-тренера: ты активная и с людьми общаешься, вокруг себя собираешь». Так и началась моя учеба, а потом работа.

Вы переехали из Новосибирска в Москву. Тяжело ли было найти первую работу в столице при высокой конкуренции? Какой момент стал поворотным в Вашей карьере?

Я переехала в Москву по приглашению работать в фитнес-клубе. Я уже выступала на соревнованиях и знала разных девочек фитнес-бикини. Одна из них мне посоветовала лучший клуб Москвы. Я написала письмо на почту, прикрепила свое резюме и после собеседований начала там работать. Безусловно, работа в этом клубе — поворотный момент в моей жизни. Я встретила там прекрасных людей, моих замечательных клиентов, которых я тренирую до сих пор.

Вы входите в десятку лучших тренеров Москвы. В чем секрет Вашего успеха? Приходилось ли Вам с кем-то «делить» клиента?

Секрет моего успеха — в трудолюбии, неравнодушии, быстром и пытливом уме, любви к людям. У меня были случаи, когда клиенты переходили от тренеров ко мне, и коллеги потом обижались или не общались со мной. Но, думаю, настоящий профессионализм заключается в уважении выбора клиента и коллег по профессии.

Быть лучшим тренером — это почетно и ответственно. Прежде всего, надо выдавать качественный результат, показывать хороший пример начинающим тренерам. Тренерство — это «не смотри, как я умею», а «смотри, как я тебя научу делать».

Екатерина, в Вашей жизни был период, когда Вам самой приходилось избавляться от лишнего веса и восстанавливать женское здоровье. Расскажите, что с Вами тогда произошло? Как Вам удалось вернуть свою форму и хорошее самочувствие?

У меня был период, когда я весила на 20 кг больше: так сказались бесконечные сушки, безуглеводные диеты и чрезмерный спорт на моем организме. Для того, чтобы прийти в форму, мне потребовалось 3 года. Вернула ее благодаря тому, что выстроила распорядок дня, выбрала умеренные нагрузки и длительные прогулки, ходила на восстанавливающие процедуры и, конечно, расширила свой диапазон питания. Я перестала сидеть на диетах и исключать целые группы продуктов.

Екатерина, Вы на себе испробовали многие диеты и даже голодание. Какой метод похудения является самым эффективным, а какой точно не стоит пробовать? Кето-диета, интервальное голодание, интуитивное питание и т.д. — лишь красивая терминология или действенные меры в борьбе с лишним весом?

Диеты дают краткосрочный результат. Если вы хотите удерживать вес и здоровье стабильными, нужно отдавать предпочтение сбалансированному питанию без исключения каких-либо продуктов. Важно знать, что ни один продукт не делает человека больным или здоровым. Чрезмерное потребление, переедания и низкая двигательная активность становятся основной причиной набора веса и ухудшения здоровья.

Я считаю, что рутина из питания и спорта — самые сложные базовые вещи, которые нужно делать каждому человеку. Но иногда диеты становятся триггером. Человек начинает разбираться с едой и потом останавливается на том, что действительно работает именно на нем.

При выборе питания я бы не рекомендовала повторять чужие чудодейственные способы похудения. Каждый человек разный (вес, рост, возраст, социальный статус, физическая активность, пищевые привычки и т.д.), и индивидуальный план — это лучшее решение.

Из-за жестких диет у многих девушек нарушается менструальный цикл, ухудшается общее самочувствие и возникает РПП. Есть ли на самом деле польза от диет? Как нужно питаться, чтобы похудеть? Какие основные причины набора веса?

Большинство диет, которые используют многие девушки, — слишком экстремальные: они могут нарушать распорядок приема пищи и сбалансированность рациона, обедняя организм витаминами и минералами, полезными нутриентами.

Диета должна оптимизировать обменные процессы в организме и обеспечивать слаженную работу всех систем (пищеварительной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной, репродуктивной, иммунной). Если вы работаете на снижение веса, то дефицит калорий должен быть не более 10-20% от суточной калорийности. Питание должно быть сбалансировано и содержать белки, жиры и углеводы, а также достаточное количество клетчатки из овощей и долгих углеводов. Насыщенные и ненасыщенные жиры должны поступать в одинаковых пропорциях.

Основные причины набора веса — малоподвижный образ жизни, а также все, что мы не хотим менять или принимать. Сюда можно отнести высокий стресс на работе из-за конфликта с руководством, невыраженные эмоции, проблемы в отношениях с мужем, сестрой, парнем, мамой, нарушенные личные границы или их отсутствие.

Возможно ли в кратчайшие сроки сбросить вес без вреда для здоровья? Правда ли, что на фоне стресса человек начинает худеть? Как ментальное состояние отражается на теле человека?

При оптимальном дефиците калорий и физической активности нормальный темп похудения — от 0,5 до 1,5 кг в неделю.

Из-за стресса люди в одинаковых пропорциях либо полностью отказываются от еды и начинают стремительно терять вес, либо, наоборот, заедают стресс и стремительно набирают кг. Тут все зависит от психотипа человека, и как он справляется со стрессовыми ситуациями.

Чаще всего при проблемах с ментальным здоровьем люди перестают анализировать то, что происходит вокруг них и подмечать свои эмоции, заедая их, либо отказываясь от еды.

Отеки — одна из причин, из-за которой вес не уходит. Как избавиться от них в домашних условиях?

Первое — начать контролировать количество потребления соли. Не ешьте консервы, полуфабрикаты: они содержат много этого вещества. Сократите потребление специй и столовой соли: сознательно ешьте меньше, чем привыкли.

Также дам несколько полезных советов: