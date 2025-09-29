По этой статье будут судить Артема и Валерию Чекалиных: в ФПБК потребовали проверить Тимати на отмывание денег

Представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить рэпера Тимати. Компании артиста могли проводить сомнительные операции, заявили в ФПБК.

Об обращении организации в прокуратуру сообщил NEWS.ru. Члены организации заявили журналистам, что был проведен анализ бухгалтерской и финансовой отчетности ряда компаний, аффилированных с Тимуром Юнусовым. Полученные результаты могут указывать на проведение сомнительных операций. В случае установлениях подобных фактов в ФПБК намерены инициировать возбуждение уголовного дела.

«Мы просим дать правовую оценку деятельности юридических лиц, а также установить конечных бенефициаров и фактических руководителей организаций, проверить законность финансовых операций компаний на предмет соответствия законодательству о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», — рассказали в организации.

Ранее стало известно, зачем Тимати 20 охранников. Продюсер Сергей Дворцов заявил «Страстям», что это не прихоть артиста, а необходимость.