«Это не одна и та же река»: Татьяна Устинова прокомментировала повторный брак с мужем

Писатель Татьяна Устинова прокомментировала повторный брак с мужем. Подробностями она поделилась на фестивале «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти», которая лично пообщалась с писательницей.

Мы обратились к автору детективов с вопросом: «Говорят, в одну реку дважды не входят. А как было у вас?»

«Вы знаете, мы зашли прекрасно. В нашем случае это не была одна и та же река дважды. Это была все та же река и все тот же один раз. Просто мы зачем-то из нее случайно выскочили», - призналась Устинова.