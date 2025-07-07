«Мне надо такие книги»: Татьяна Устинова рассказала, что постоянно читает

Автор детективных романов Татьяна Устинова рассказала сайту «Страсти», что не только много пишет, но и постоянно читает книги, по несколько произведений параллельно. Недавно Татьяна Витальевна дочитала очередную историю о Марии Кюри – первой женщине, ставшей нобелевским лауреатом, но история ей «ужасно не понравилась».

Устинова посетила юбилейный фестиваль «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти», которая лично пообщалась с писательницей.

Устинова рассказала: «Я читаю бесконечно, постоянно, несколько книг к ряду. Сейчас я читаю какую-то ерунду, которая называется "Книжная деревушка в Шотландии" и более приличную биографию Чехова. При этом у меня еще не охвачен дальневосточный эпос из "Легенды Сибири", не охвачена "История Древней Руси", которую я начала читать. У меня пятитомник Вернадского, который я должна прочитать. Только я дочитала очередную историю о Марии Кюри, которая мне ужасно не понравилась. Потому что дама, которая ее написала, дурочка, думает, что Марию Кюри интересовали вопросы феминизма, а ее кроме мужа и физики ничего не интересовало. Не люблю такие книги, когда создается неоправданное ощущение, что я умнее всех. Мне надо такие книги, которые читая, я бы понимала, что ничего не знаю. К счастью, таких большинство».