«Милое дело»: Татьяна Устинова раскрыла, как придумывает имена и фамилии персонажам
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Автор детективных романов Татьяна Устинова рассказала сайту «Страсти», как придумывает имена персонажам своих произведений. Она призналась, что наилучший способ – взять их с последних страниц книг, где перечислены корректоры, редакторы и другие специалисты.
Устинова посетила юбилейный фестиваль «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти», которая лично пообщалась с писательницей.
Автор рассказала: «Самый лучший способ придумать имя и фамилию. В книжках есть последняя страница, там всегда перечислены корректоры, редакторы, художники, оформители, они названы по именам. Оттуда подтибривать фамилии – милое дело. Учитывая, что книжки разложены везде, включая ванные комнаты, крылечки, гостевые и санузлы, гардеробную и спальню, то в моем распоряжении множество разных имен и фамилий».
Также писатель рассказала, что много и постоянно читает. Сейчас Устинова читает «Книжную деревушку в Шотландии», недавно закончила очередную историю о Марии Кюри. Автор призналась, что книга ей «ужасно не понравилась».
Устинова предпочитает произведения, которые создают ощущение, что она ничего не знает. Книги, от которых чувствуешь себя умнее всех, не в ее вкусе.