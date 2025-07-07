«Милое дело»: Татьяна Устинова раскрыла, как придумывает имена и фамилии персонажам

Автор детективных романов Татьяна Устинова рассказала сайту «Страсти», как придумывает имена персонажам своих произведений. Она призналась, что наилучший способ – взять их с последних страниц книг, где перечислены корректоры, редакторы и другие специалисты.

Устинова посетила юбилейный фестиваль «В кругу семьи», который организован при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры РФ. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти», которая лично пообщалась с писательницей.

Автор рассказала: «Самый лучший способ придумать имя и фамилию. В книжках есть последняя страница, там всегда перечислены корректоры, редакторы, художники, оформители, они названы по именам. Оттуда подтибривать фамилии – милое дело. Учитывая, что книжки разложены везде, включая ванные комнаты, крылечки, гостевые и санузлы, гардеробную и спальню, то в моем распоряжении множество разных имен и фамилий».