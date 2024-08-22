«Это крайняя мера»: адвокат высказался об угрозе ареста 92-летнего отца Киркорова

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что отцу Филиппа Киркорова грозит арест на 15 суток за неуплаченный штраф. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Конечно же, никто ему никакого административного ареста не даст. Безусловно, те или иные административные статьи предусматривают наказание вплоть до ареста, но арест — это крайняя мера. Ну, и очевидно, что никто не будет пожилого человека, даже с фамилией Киркоров, подвергать административному аресту. В крайнем случае, приставы могут наложить арест на счет, однако это крайне маловероятно», — высказался защитник.

Сегодня стало известно, что против 92-летнего Бедроса Киркорова было возбуждено административное дело за неоплаченные штрафы ГИБДД. Уточняется, что недавно Киркоров-старший три раза превысил скорость и получил штрафы на 1,5 тысячи рублей, однако ничего не оплатил.

Теперь артисту грозит арест или еще один штраф в двойном размере.

Ранее Сергей Жорин объяснил, что будет с проданной квартирой певицы Ларисы Долиной.