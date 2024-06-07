«Это будет явная удача»: продюсер высказался о возвращении Лады Дэнс на сцену

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» прокомментировал новость о том, что певица Лада Дэнс собирается вернуться в ближайшее время на большую сцену.

«Возвращение Лады на сцену имеет место быть. Это будет явная удача, большой масштаб, потому что она готовит огромную концертную деятельность, с которой, соответственно, она проедет по всей России. Второй момент: у нее уже достаточно нормальный уровень. Безусловно, если она 1 июня выступила на главной сцене страны, в Кремлевском дворце, то это, соответственно, уже о чем-то говорит», - поделился продюсер.

Кроме того, шоумен высказался о заработках артистки на пике карьеры.

«Сильно больших гонораров у нее не было. За 600 тысяч рублей выступала, за 700, за 800. То есть, грубо говоря, до 1,2 млн рублей она получала за концерты, за корпоративы. Возможно, частные мероприятия у нее стоили 1,5-2 млн рублей, не более. <…> Я считаю, что планку она также поднимет, повысит и уже будет блистать», - заявил Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов рассказал, что вернувшаяся на сцену певица Маша Распутина повысит гонорар до 3 млн рублей.