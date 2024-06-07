«Ценник свой завысит»: насколько подорожают концерты вернувшейся на сцену Маши Распутиной

Певица Маша Распутина спустя долгое время отсутствия в шоу-бизнесе объявила о своем возвращении на сцену. Артистка планирует вновь давать концерты и радовать поклонников хитами. В связи с этим, как считает продюсер и шоумен Сергей Дворцов, могут повыситься и ее гонорары. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По мнению Дворцова, возвращение Маши на эстраду пройдет удачно. Поклонники уже успели соскучиться по ее яркому образу.

«Я бы сказал, что ее возвращение будет удачным. Это возрождение новой эры богини Маши Распутиной. Почему богиня? Потому что у нее образ именно королевы. Она в принципе такая по жизни — властная, строгая, справедливая, яркая, харизматичная, веселая», - отметил продюсер.

Как изменится творчество Распутиной после перерыва, пока неизвестно. Но зато Сергей Дворцов предположил, что станет с гонорарами артистки. Он рассказал, что раньше Маша не запрашивала баснословные деньги за свои выступления, но вполне вероятно, что ее «аппетиты» возрастут сейчас.

«До этого гонорары у нее были чуть ниже среднего. Если закрытый корпоратив у нее был на 3 млн рублей, то сольный концерт она могла спокойно дать за 1,5-2 млн рублей. Сейчас, я уверен, Маша с новым амплуа, с новыми песнями будет радовать своих поклонников, и, соответственно, ценник 100% свой завысит. Не исключено, что за концерт она будет брать уже 2,5-3 млн рублей. Я желаю Маше только удачи, успехов, гармонии, творческого вдохновения. Она яркая, сексуальная, замечательная. Я ее очень люблю. Она безумно талантливая. Несмотря на скандальный ее образ, она просто шикарная женщина», - поделился Дворцов.

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