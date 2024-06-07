Певица Лада Дэнс планирует вернуться на сцену в ближайшее время

Звезда 90-х Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова) планирует вернуться в ближайшее время на большую сцену. Артистка открыла новую компанию, которая будет заниматься исполнительским искусством.

По информации Telegram-канала Mash, в мае Волкова открыла компанию «Бэйби Дэнс», которая будет заниматься исполнительским искусством, звукозаписью, изданием музыкальных произведений. Через фирму артистка сможет устраивать концерты и частные выступления.

До этого Лада закрыла ИП, с тех пор она должна ФНС 300 тыс. рублей.

В последнее время певица не появлялась на сцене, но участвовала в различных шоу — «Маска», «Точь-в-точь» и других. Она говорила, что не собирается возвращаться в музыкальный бизнес. Тем не менее, недавно артистка выпустила новую версию трека «Девочка ночь» с молодым рэп-исполнителем VERBEE.

В жизни артистки всегда было немало мужчин, но семью она пыталась построить лишь с двумя. Ее первым супругом, правда, гражданским, был Леонид Величковский. А после расставания с ним она заключила брак с Павлом Свирским. Но их отношения продлились недолго. Уже в 2002 году пара объявила о разводе. С тех пор о личной жизни Лады почти нет информации.

Ранее артистка рассказала в новом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на канале «Россия», что может сменить профессию. По словам певицы, она хотела бы попробовать себя в качестве продюсера.