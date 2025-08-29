«Эта площадь равна примерно 2 территориям Армении»: сколько лесов в России погибает в год из-за пожаров

Автор проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов рассказал в интервью сайту «Страсти», сколько деревьев погибает в год из-за пожаров. По словам российского предпринимателя, точно об этом никто не знает, но есть официальная статистика.

Хорошилов заявил, что, опираясь на представленные данные, известно о гибели 6 млн га леса в прошлом году на территории России. Этого пространства хватило бы, чтобы уместить два таких государства, как Армения.

«Если верить официальным источникам, то только в России в прошлом году сгорело 6 млн га леса. Эта площадь равна примерно 2 территориям Армении. Много это или мало, вопрос риторический», — рассказал Андрей.

Что касается мира, то наиболее критичная ситуация наблюдается в Южной Америке. Там активно вырубаются ценные породы леса.

«Самая критичная ситуация наблюдается в Южной Америке, где вырубают ценные породы Амазонии и Юго-Восточной Азии. Лес в тех регионах продуктивнее, чем наш, с точки зрения переработки углекислого газа и выработки кислорода. Подобная ситуация и в Африке. Не хочется нагнетать, вся эта информация открытая. Но я уверен, что начать нужно с себя», — отметил предприниматель.

Ранее автора проекта «Сохрани лес» рассказал, вредят ли электроавтомобили природе. По его словам, есть два момента, на которые стоит обратить внимание.