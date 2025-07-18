«Есть прямая связь»: судмедэксперт указал на нарушения в медцентре в Татарстане, на который жалуются люди

Врач судебно-медицинский эксперт, медицинский юрист, действующий член ассоциации судебно-медицинских экспертов России Виктор Козылбаев в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал дело об инвалидности ребенка, которого женщина родила в медцентре в Набережных Челнах. Семья обвиняет врачей в халатности. Пострадавших уже несколько, и все они рожали в одном учреждении.

Мать ребенка сообщила, что уголовное дело затягивается, а в этом медцентре, по словам пострадавших, подобные случаи — не редкость.

Судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев, изучив медицинские документы ребенка, заявил о нарушениях в оказании помощи.

«Героиня по имени Регина была в тяжелом эмоциональном состоянии после родов, так как информация о состоянии здоровья своего сына была скудной. Она имеет право получить в доступной для нее форме имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии здоровья сына», — отметил эксперт.

По его словам, мать не получала достоверных сведений о диагнозах и лечении.

«Фактически она не получала никакой информации. Вначале говорили о наличии в головном мозге множественных кист, но в медицинских документах есть упоминание только об одной. Со слов мамы, медицинские работники ей сказали, что необходимо лечить множественные кисты. Я, как судебно-медицинский эксперт с многолетним стажем, не могу представить, как они хотели лечить ребенка от данной кисты в головном мозге», — заявил Козылбаев.

Эксперт обнаружил связь между ошибками при родах и патологиями у ребенка.

«Изучив медицинскую документацию, можно утверждать, что есть ошибки и прямая связь в приеме акушерского пособия с изменениями в опорно-двигательном аппарате малыша. Ребенок с большой вероятностью останется инвалидом», — сказал он.

Также Козылбаев поставил под сомнение версию врачей о «внутриутробной инфекции».

«Ребенок буквально висел на волоске от смерти. Обнаружили у него золотистый стафилококк — самый опасный для новорожденных. У малыша не было иммунитета, а питание было внутривенным из-за тяжелого состояния. Микроб мог проникнуть через пупочную рану», — пояснил эксперт.

Он считает, что мать намеренно вводили в заблуждение, скрывая реальное состояние ребенка.

«Регину постоянно успокаивали, говорили, что с ребенком все хорошо, а на самом деле он боролся за жизнь», — заключил Козылбаев.

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