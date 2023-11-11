«Если бы не медитации, я бы сошла с ума»: Сати Казановой исполнился 41 год

2 октября российской певице Сати Казановой исполнился 41 год. Портал «Страсти» узнал у артистки, как она ощущает новый год в своей жизни, чувствует ли изменения и что помогает ей справляться со стрессом.

Сати отмечает, что спокойно относится к цифрам, «по крайней мере пока».

«Но мне совсем не верится в то, что мне столько лет. Только здоровье даёт о себе знать. Перелёты даются уже не так легко, как раньше. Мне тяжело поздно ложиться спать. Если раньше я себе легко могла это позволить, то сейчас каждые полчаса задержки отхода ко сну, я серьёзно ощущаю уже поутру», - рассказывает певица.

По ее словам, она довольно эмоциональный, невротически оголенный человек. К счастью, она научилась правильно работать со своей впечатлительностью.

«Если бы не медитации, я бы давно сошла с ума и "сгорела"», - откровенно признается Сати.

К слову, не секрет, что многие люди, оказавшись в стрессовой ситуации, начинают заедать свое волнение и напряжение, заглушать тревогу едой. Однако певица обнаружила, что данный вид так называемой и весьма сомнительной самопомощи ей совершенно не подходит.

«Чтобы справиться со стрессом, мне не нужно заедать его едой. Когда-то у меня был такой период. Но я его прошла. И поняла, что от переедания мне становится только хуже», - делится своими наблюдениями Сати.