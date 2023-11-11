«Если бы не медитации, я бы сошла с ума»: Сати Казановой исполнился 41 год
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2 октября российской певице Сати Казановой исполнился 41 год. Портал «Страсти» узнал у артистки, как она ощущает новый год в своей жизни, чувствует ли изменения и что помогает ей справляться со стрессом.
Сати отмечает, что спокойно относится к цифрам, «по крайней мере пока».
«Но мне совсем не верится в то, что мне столько лет. Только здоровье даёт о себе знать. Перелёты даются уже не так легко, как раньше. Мне тяжело поздно ложиться спать. Если раньше я себе легко могла это позволить, то сейчас каждые полчаса задержки отхода ко сну, я серьёзно ощущаю уже поутру», - рассказывает певица.
По ее словам, она довольно эмоциональный, невротически оголенный человек. К счастью, она научилась правильно работать со своей впечатлительностью.
«Если бы не медитации, я бы давно сошла с ума и "сгорела"», - откровенно признается Сати.
К слову, не секрет, что многие люди, оказавшись в стрессовой ситуации, начинают заедать свое волнение и напряжение, заглушать тревогу едой. Однако певица обнаружила, что данный вид так называемой и весьма сомнительной самопомощи ей совершенно не подходит.
«Чтобы справиться со стрессом, мне не нужно заедать его едой. Когда-то у меня был такой период. Но я его прошла. И поняла, что от переедания мне становится только хуже», - делится своими наблюдениями Сати.
Когда у меня стресс, я усиливаю дыхательные практики, гуляю, босиком, если есть такая возможность, усиливаю связь с природой, могу сходить в баню или принять тёплую ванну. Пью горячий чай со специями. Мой любимый – с шиповником, малиной и кардамоном.
Сати Казанова
Российская певица
Ранее Сати Казанова рассказывала нам о своих школьных годах. В том числе о самом ярком воспоминании, которое было связано с кражей. Не менее интересным является материал, в котором певица поделилась подробностями своей личной жизни. В частности, о том, к какому методу она прибегает в случае конфликта с супругом. Напомним, Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Пара вместе уже 5 лет. В чем секрет ее счастливой семейной жизни, читайте по ссылке.