«Мне казалось, что это страшнейший поступок»: Сати Казанова вспомнила школьные годы

– Какие предметы были любимыми?

– Литература и русский язык. Сразу было понятно, что я гуманитарий. Ещё в 9 классе у нас была замечательная учительница по алгебре, очень добрая, скромная и она нашла «ключик» ко мне. До этого алгебра казалась мне чем-то чудовищно скучным, но учительница помогла мне увидеть в ней что-то творческое, свою мистерию, у меня появился азарт. Понятно, что на уроках музыки и изобразительного искусства я весьма преуспевала. Особенно на уроках музыки. Меня не нужно было упрашивать что-то спеть.

– «Войну и мир» осилили в полном содержании с первого раза?

– «Войну и мир» я читала запоем, с огромным интересом. Сам слог Льва Николаевича настолько прекрасен, читать его – одно наслаждение. Даже в юные годы я это понимала. Я бы и сейчас перечитала «Войну и мир».

– Какие бы книги добавили в школьную программу?

– Наверное, я бы убрала Фёдора Михайловича Достоевского с «Преступлением и наказанием». Потому что слишком тяжело и депрессивно. Мне в школе очень тяжело давался Достоевский, по-моему, я узнала содержание и писала сочинение, изложение, даже не читая роман. И прочла Достоевского я уже сильно после школы. Он депрессивный и, мне кажется, что даже небезопасный для детей.

Я бы точно добавила что-то легкое философское, но не принадлежащее ни к одной из религий. О том, как устроена душа, как устроен человек, как устроена жизнь, как устроены отношения человека и Бога. Чтобы юные умы понимали, что они не просто тело. А ещё я бы ввела уроки медитации.

– Самое яркое воспоминание о школе?

– Когда мы переехали всей семьёй из села в город Нальчик, я чувствовала себя неуверенной, растерянной сельской девочкой в городе. Мне казалось, что мой уровень знаний не дотягивает до городского.

Помню, в школе по истории нам задали прочитать какую-то книгу и по ней нужно было сдать важную контрольную. А у меня этой книги не было. И купить её я не могла, денег не хватало. В классе я увидела чью-то бесхозно лежащую книгу и… спрятала ее в свою сумку! Я украла ее! Оказалось, что эта книга одной замечательной девочки, моей подруги Вероники. Она искала ее, у всех спрашивала…

Мне было очень стыдно. Но как я скажу, что эта книга у меня, что я ее украла, я ее взяла? В итоге я спрятала эту книгу в какую-то щель в коридоре. И никому она не досталась. Я не смогла найти в себе смелости сказать: Я её взяла, вот отдаю. Мне казалось, что это страшнейший, непростительный поступок. И я поступила ещё хуже, по сути, выбросив эту книгу.

Сейчас мне смешно это вспоминать, и всё ещё немного стыдно.