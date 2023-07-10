Певица Сати Казанова: «Начинаю мяукать, чтобы помириться с мужем»

Певица Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо женаты уже 5 лет. Мы решили поговорить с Сати и узнать секреты их пары.

- Сати, пять лет назад вы вышли замуж за иностранца. В чем были сложности?

Сати Казанова: Итальянцы похожи на кавказцев. Поэтому я не ощущаю какой-то глобальной разницы, нам хорошо вместе. У нас, конечно, возникают какие-то трения, вопросы, особенно в отношении дисциплины, финансов. Стефано более дисциплинированный. Мой муж хоть и итальянец, но северный. Они очень четкие и пунктуальные. Я же позволяю себе какие-то неточности, погрешности, я расслаблена и так далее. Однозначно — они более позитивные, более открытые, более эмоциональные, раскрепощенные. Это здорово и очень важно.

- А между вами случаются ссоры? Кто обычно первым идёт на примирение?

Сати Казанова: Конечно, мы ссоримся. Как и все пары. Недавно имела радость немного поссориться с мужем по какому-то пустяку. Ну вы знаете, как это бывает. И я применила такую практику, дабы усмирить свой гнев. Внимание! Цитирую: «Также в древности женщины, когда у них портилось настроение, вместо того чтобы вымещать эмоции на близких, они — мяукали». Да, звучит забавно, но эффект от практики потрясающий!

Сначала мяуканье идет такое глубинное, злое, где-то рычащее, где-то почти шипящее. А потом постепенно становится более мягким и нежным.