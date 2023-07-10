Певица Сати Казанова: «Начинаю мяукать, чтобы помириться с мужем»
Источник: Предоставлено пресс-службой
Певица Сати Казанова и итальянский фотограф Стефано Тиоццо женаты уже 5 лет. Мы решили поговорить с Сати и узнать секреты их пары.
- Сати, пять лет назад вы вышли замуж за иностранца. В чем были сложности?
Сати Казанова: Итальянцы похожи на кавказцев. Поэтому я не ощущаю какой-то глобальной разницы, нам хорошо вместе. У нас, конечно, возникают какие-то трения, вопросы, особенно в отношении дисциплины, финансов. Стефано более дисциплинированный. Мой муж хоть и итальянец, но северный. Они очень четкие и пунктуальные. Я же позволяю себе какие-то неточности, погрешности, я расслаблена и так далее. Однозначно — они более позитивные, более открытые, более эмоциональные, раскрепощенные. Это здорово и очень важно.
- А между вами случаются ссоры? Кто обычно первым идёт на примирение?
Сати Казанова: Конечно, мы ссоримся. Как и все пары. Недавно имела радость немного поссориться с мужем по какому-то пустяку. Ну вы знаете, как это бывает. И я применила такую практику, дабы усмирить свой гнев. Внимание! Цитирую: «Также в древности женщины, когда у них портилось настроение, вместо того чтобы вымещать эмоции на близких, они — мяукали». Да, звучит забавно, но эффект от практики потрясающий!
Сначала мяуканье идет такое глубинное, злое, где-то рычащее, где-то почти шипящее. А потом постепенно становится более мягким и нежным.
Я наумякалась вдоволь, любимый заурчал, и мы помирились. Честное слово, практика работает, мы проверяли.
- Как вы считаете, в чем секрет счастливой семейной жизни?
Сати Казанова: Я женщина восточная. Воспитание у меня мусульманское. Поэтому всю жизнь я считала: мужчина все должен для меня делать! Зарабатывать, защищать, баловать… И только недавно я поняла, что никто никому ничего не должен! И за все надо говорить «спасибо».
Большинство браков распадаются из-за завышенных ожиданий.
Девушки взваливают слишком много ответственности на мужчин и наоборот. Поэтому все нужно обсуждать и проговаривать. А ещё не нужно играть в того, кем ты не являешься. «Тараканы» все равно вылезут наружу!
Я считаю, всегда нужно пытаться сохранить брак и примириться с недостатками друг друга. А ещё важно много разговаривать с супругом, для меня это самое главное в отношениях.
Ранее Сати Казанова рассказывала порталу «Страсти» о своем детстве, проведенном в селе в Кабардино-Балкарии.