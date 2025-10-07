Эмигрировала в Испанию после начала СВО: могут ли экстрадировать заочно осужденную в России Татьяну Лазареву*

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила 7 лет колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Приговор вынесли заочно, так как телеведущая не проживает на родине уже несколько лет — она уехала после начала спецоперации в Испанию. Сайт «Страсти» решил узнать, могут ли осужденную звезду экстрадировать из Европы, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

По словам юриста, после начала СВО сотрудничество в уголовно-правовой сфере между странами ЕС и РФ де-факто практически заморожено. Испания (как и другие страны Евросоюза) системно отказывает России в экстрадиции по политически мотивированным делам. Обвинение по статье об «уклонении от обязанностей иноагента» в Европе воспринимается как политическое преследование, заявил Жорин.