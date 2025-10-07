Эмигрировала в Испанию после начала СВО: могут ли экстрадировать заочно осужденную в России Татьяну Лазареву*
Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила 7 лет колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Приговор вынесли заочно, так как телеведущая не проживает на родине уже несколько лет — она уехала после начала спецоперации в Испанию. Сайт «Страсти» решил узнать, могут ли осужденную звезду экстрадировать из Европы, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
По словам юриста, после начала СВО сотрудничество в уголовно-правовой сфере между странами ЕС и РФ де-факто практически заморожено. Испания (как и другие страны Евросоюза) системно отказывает России в экстрадиции по политически мотивированным делам. Обвинение по статье об «уклонении от обязанностей иноагента» в Европе воспринимается как политическое преследование, заявил Жорин.
Практика подтверждает: в последние годы Испания и другие страны ЕС не выдавали России оппозиционных активистов и журналистов, даже если те были объявлены в розыск или заочно осуждены. Даже если запрос поступит, шансов на реальную экстрадицию практически нет. Испания, скорее всего, откажет, сославшись на политический характер преследования и отсутствие гарантий справедливого суда в РФ.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее Татьяна Лазарева* заявила, что обязательно вернется в Россию. Телеведущая намерена сделать это из любопытства.
