Живущую в Испании телеведущую Татьяну Лазареву* приговорили к 7 годам колонии

Телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 7 годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Лазарева* уже несколько лет не живет в России. По данным СМИ, артистка находится в Испании, где у нее имеется недвижимость. Первое время в эмиграции она практически не появлялась на публике и старалась держаться в стороне от всех значимых в мире событий. Однако после начала СВО стала открыто критиковать Россию и соотечественников, а также собирать деньги на помощь ВСУ.

К слову, Татьяна* также допускает мысль, что может вернуться в Россию. Она делилась, что ей было бы любопытно приехать после нескольких лет жизни в эмиграции. Это заявление комментировала актриса Яна Поплавская. Она делилась, что телеведущей при возвращении придется «сделать остановку» в одной из женских колоний.

Ранее Татьяна Лазарева* призналась, что ей не знакомо чувство ностальгии по родине.

