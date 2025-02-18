«Его действия могут служить сигналом для других»: юрист оценила шансы Николаева в противостоянии с плагиаторами

Певец Игорь Николаев начал судебную тяжбу с продавцами футболок, которые использовали его легендарную фразу «Выпьем за любовь» на товарах. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы известного артиста в суде и обратился за комментарием к юристу Любаве Трофимовой.

Николаев фигурирует в исках по интеллектуальным правам на 800 тысяч и на 250 тысяч рублей. По словам эксперта, у музыканта достаточно хорошие шансы одержать победу в суде. Наличие зарегистрированных товарных знаков или авторских прав на фразу «Выпьем за любовь» дает ему правовую основу для подачи иска. Суд будет внимательно рассматривать факты использования данного выражения на коммерческих товарах без разрешения музыканта. Более того, если у Николаева есть доказательства убытков, понесенных в результате нарушения его прав, т это только укрепит его позицию в суде.

Что касается ответчиков, то их могут обязать прекратить использовать эту фразу на товарах. Также их могут обязать выплатить компенсацию за моральный вред или упущенную выгоду. Это может привести к увеличению суммы иска. Еще компании могут быть подвергнуты административным штрафам за использование чужой интеллектуальной собственности.