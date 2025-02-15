Игорь Николаев начал борьбу за фразу «Выпьем за любовь» и архивное фото

Певец и композитор Игорь Николаев запатентовал фразу «Выпьем за любовь» и теперь требует с продавцов на маркетплейсах более миллиона рублей за использование знаменитой строчки из песни.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, представители Николаева подали иски по интеллектуальным правам на 800 тысяч и 250 тысяч рублей.

Кроме того, бывший муж Наташи Королевой обладает правами на фразу «Дельфин и русалка». Также он запатентовал свое архивное фото, на котором запечатлен с кружкой пива в руках. Этот снимок вместе с фразой «Выпьем за любовь» пользуется популярностью у продавцов сувенирной продукцией.

Ранее певица Ирина Аллегрова прокомментировала новость о том, что она будет судиться с ночным клубом из-за использования ее песни. Артистка назвала эту информацию полным фейком.