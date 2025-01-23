Певец Игорь Николаев отметил 65-летие в Дубае с Иосифом Пригожиным и Валерией. Артист поделился праздничными снимками в соцсети.

17 января Игорю Николаеву исполнилось 65 лет. Музыкант решил отметить юбилей в Дубае в кругу семьи и близких друзей. На опубликованных снимках замечены Валерия, Иосиф Пригожин, Юлия Проскурякова и дочь Вероника. Именинник поблагодарил гостей за то, что разделили с ним праздник.

«Это был чудесный тихий семейный вечерок с друзьями! Спасибо, семья! Спасибо, друзья! И спасибо вам всем за поздравления и теплые слова!» — написал артист.

Также Игорь поблагодарил Александра Ревву, который подарил ему праздничный торт.

На пост Николаева отреагировала Валерия.

«Игорек, были счастливы провести вечер вместе с вами», — высказалась певица.

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