«Ее ненависть меня удивляет»: Сара Окс рассказала о знакомстве с Ларисой Гузеевой на «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева испытывает ненависть к женщинам и девушкам из неблагополучных семей, заявила певица Сара Окс в большом интервью для сайта «Страсти». По ее словам, звезда не испытывает сочувствия к тем, кто хочет занять свое место под солнцем.

Сара несколько раз принимала участие в съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. За это время певица поняла, что Гузеева испытывает ненависть к участницам, которые вышли из неблагополучных семей и пытаются добиться успеха. По мнению певицы, таким поведением и словесным зловонием Лариса в первую очередь опускает себя, а не тех, кто стал жертвой ее травли.

«Ее ненависть к женщинам, особенно из неблагополучных семей, меня удивляет... Но сколько смотрю отрывки ее диалогов с участницами, из Испании звонят и говорят, что им стыдно от такого хабальского поведения, испанский стыд. Ведущая должна быть выше, лучше, а словесным зловонием она опускает себя. Возможно, в себе не принимает эти качества и срывается на других. Можно, оказывается, быть успешным и злым одновременно», — заявила Сара.

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