До двух лет колонии за подделку документов: в России могут привлечь к ответственности за ложь в резюме

Работодателям в России стоит быть острожнее, ведь кандидаты на должность могут приукрасить свои достижения ради желаемого результата. Но тем, кто собирается так сделать, стоит быть еще острожнее, ведь за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность, напомнил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти».

В ЮАР произошел случай, который продемонстрировал всю опасность такого шага. Там местный житель, получивший лишь среднее образование, устроился на работу, солгав в резюме.

Мужчина написал, что окончил Витватерсрандский университет, прошел аспирантуру в Германии, защитил диссертацию и обладает несколькими дипломами по своей специальности. За ложь в документе его приговорили к колонии. В России может произойти похожая ситуация, хотя, однако, срок на черном континенте и здесь значительно отличаются: 15 лет тюремного заключения против 2.