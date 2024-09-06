Учился только в средней школе: бывшего инженера приговорили к 15 годам колонии за вранье в резюме

Попытка наладить дела с работой обернулась для жителя ЮАР тюрьмой. Мужчина без профессионального образования наврал в резюме и получил 15 лет колонии. Он трудился пять лет и получал миллионы рублей в год, передает BBC News.

Житель ЮАР устроился в железнодорожную компанию. Перед тем, как попасть туда, африканец утверждал, что окончил Витватерсрандский университет, прошел аспирантуру в Германии, защитил диссертацию и обладает несколькими дипломами по своей специальности.

Но на деле оказалось, что мужчина — лжец. Ничего кроме среднего образования он не получал. В пересчете на рубли бывший инженер получал около 14 млн в год. За вранье в резюме и незаконное обогащение его приговорили к 15 годам колонии.

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