В Чечне мужчина поселил семью мигрантов на работе и поплатился

В Шалинском районе Чечни охранник поселил мигрантов на рабочем месте и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, чеченец захотел подзаработать и впустил нескольких граждан Таджикистана с детьми жить в подвале предприятия. В его смену трехлетний мальчик из семьи мигрантов вышел прогуляться и свалился в емкость с водой. У ребенка зафиксировали перелом черепа и кровоизлияние в мозг, спасти его не удалось.

После ЧП охранник за свой счет помог транспортировать тело мальчика на родину. Против чеченца возбудили уголовное дело, связанное с халатностью на рабочем месте. Фигурант раскаялся в содеянном, отец погибшего ребенка попросил на суде «не наказывать охранника слишком строго».

В итоге жителю Чечни дали два года условно.

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