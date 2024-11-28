«Для меня это авантюра»: Светлана Немоляева о съемках в клипе группы «Ленинград»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о съемках в клипе группы «Ленинград». Она пришла на премьерный показ клипов в поддержку нового альбома «Синяя Богиня», где был певец Сергей Шнуров. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

87-летняя актриса с радостью пообщалась с журналистами и рассказала о том, как стала героиней музыкального видео.

«Как я поняла по агенту, это была его идея», – поделилась Немоляева.

Знаменитость отметила, что не знакома с Сергеем Шнуровым, но снималась с ним в одном фильме.

«Это было в Питере несколько лет тому назад. Но у меня не было с ним общих сцен. Картина называлась «Золотые соседи». Он там тоже снимался, но мы не состыковались», – рассказала звезда.

На вопрос о том, какие песни Шнурова слышала актриса, она замешкалась и назвала себя человеком «из другой жизни».

«Я из другого мира. Мне уже 100 лет. Поэтому для меня это авантюра», – добавила она.