«Для кого будет работать?»: продюсер оценил шансы 75-летней Пугачевой вернуться на сцену

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказался о потенциальном возвращении народной артистки СССР Аллы Пугачевой на сцену. Его слова приводит сайт «Страсти».

Недавно Примадонна посетила музыкальный фестиваль Laima Rendezvous в Юрмале, где призналась, что не поет уже 15 лет. При этом 75-летняя знаменитость заверила, что может вернуться на сцену, если будет желание и вдохновение.

Как отметил продюсер, возвращение Пугачевой на сцену маловероятно, поскольку ее организм больше не способен выдерживать большие нагрузки от концертной деятельности.

«Я думаю, Пугачева решила завершить свою карьеру не только из-за связок, но и в целом, потому что она уже чувствует, что все-таки возраст дает о себе знать. Какую-то концертно-гастрольную деятельность она уже не осилит, просто организму уже очень тяжело работать на износ. Поэтому выйти с 1−2 песнями — это одно, но отработать полноценный концерт Пугачева уже физически не сможет. Вот. И поэтому она это все дело прекрасно понимает и не строит определенных планов в этом направлении, чтобы именно продолжать свою карьеру. То есть она уже, по сути, успокоилась. Потеряв российскую публику, потеряв российскую сцену и саму возможность выступать для россиян, она, в принципе, уже обоснованно успокоилась. Потому что, ну, для кого она будет работать?», — заявил музыкальный критик.

При этом Рудченко допустил, что певица будет периодически давать выступления за границей, однако, по его словам, полноценных концертных туров поклонникам Примадонны ждать не стоит.

«Ну то есть она может выступить в том же в Израиле разочек в год, там дать концерт, где-то там в Юрмале выйти с каким-то номером, но именно полноценно вот быть певицей не получится. Потеряв публику, потеряв аудиторию, потеряв концертные площадки, она певицей уже быть не сможет. Поэтому здесь и физические возможности Пугачевой, и опять же складываются еще ее амбиции, которые ей также мешают в карьере. Поэтому она приняла такое взвешенное решение», — резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношениях эмигрировавшей Аллой Пугачевой с народом «что-то сломалось».