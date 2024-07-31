«Не могу преодолеть барьер»: Пугачева объяснила, почему не вернется на сцену

Алла Пугачева заявила, что не вернется на сцену, пока «где-то что-то стреляет». Об этом она рассказала на YouTube-канале LIFESTYLE BALTIC.

Алла Пугачева вместе с мужем стала гостьей музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле, который прошел накануне в Юрмале. Несмотря на то, что Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выступил со сцены с несколькими песнями и монологами, Пугачева предпочла оставаться в зрительном зале.

Уже за кулисами знаменитость поймал журналист Марк-Анатолий Эйн, который поинтересовался, когда же Пугачева вернется на сцену.

«Подождите. Пока где-то что-то стреляет, птицы молчат. Я никак не могу преодолеть этот барьер. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — заявила певица.

Примадонна также добавила, что образ на мероприятие выбирала себе сама.

«Я сама себе стилист», — рассказала Пугачева.

Ранее мы писали о том, что хирург Оконская заподозрила Пугачеву в приеме препарата от диабета для похудения.

*признан иноагентом на территории РФ.