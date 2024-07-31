Мария Захарова заявила, что в отношениях эмигрировавшей Пугачевой с народом «что-то сломалось»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с российским народом что-то сломалось. Соответствующее высказывание прозвучало в эфире радио Sputnik.

Дипломат отреагировала на заявление Министерства юстиции России о недостаточности оснований для признания исполнительницы иностранным агентом.

Захарова вспомнила интервью композитора Микаэла Таривердиева, в котором он признался, что с первой встречи его поразили артистические данные Примадонны, однако вскоре «что-то сломалось». Аналогичная ситуация, как уточнила представитель МИД, произошло и с поэтом Ильей Резником.

«И так ломалось с очень многими, и они об этом говорили потом, говорили деликатно, разочарованно. Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у нее с народом», — высказалась дипломат.

При этом Захарова выразила уверенность в том, что песни артистки останутся – их будут слушать и перепевать.

Ранее мы писали, что актриса Чулпан Хаматова не захотела общаться с Аллой Пугачевой в лосинах в Юрмале.