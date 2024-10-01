«Дети становятся заложниками ситуации»: удастся ли экс-супругу Пелагеи запретить выезд дочери за границу
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Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи, хочет через суд добиться запрета на выезд дочери за рубеж. Инстанция один раз уже встала на сторону матери, во второй, скорее всего, произойдет то же самое, заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти».
Суд уже отменил запрет на выезд девочки за границу. Телегин намерен добиться его вновь, но на его установление слишком мало шансов, считает адвокат. Решение может быть принято в пользу отца ребенка, но только в том случае, если он приведет достаточно веские доводы.
При наличии вступившего в законную силу решения суда об отмене запретительных мер на выезд ребенка за границу, у Ивана крайне мало шансов на установление еще одного запрета. Это можно будет сделать лишь в том случае, если у него появились новые более веские основания, которые убедят суд в обоснованности его действий.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
При этом судебная практика в России формируется так, что не позволяет недобросовестным родителям накладывать необоснованные ограничительные меры. А судя по информации в СМИ, Телегин не поддерживает общение с дочкой.
В последнее время судебная практика формируется так, чтобы не позволять недобросовестным родителям накладывать необоснованные ограничительные меры в отношении общих детей. Ведь в таких ситуациях последние становятся своего рода заложниками ситуации и инструментами для оказания давления на второго родителя.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее Пелагея подала новый иск к бывшему мужу. Ее не устраивает то, что Телегин не выполняет предписание суда по особняку за 100 млн рублей.