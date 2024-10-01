«Дети становятся заложниками ситуации»: удастся ли экс-супругу Пелагеи запретить выезд дочери за границу

Иван Телегин, бывший супруг певицы Пелагеи, хочет через суд добиться запрета на выезд дочери за рубеж. Инстанция один раз уже встала на сторону матери, во второй, скорее всего, произойдет то же самое, заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти».

Суд уже отменил запрет на выезд девочки за границу. Телегин намерен добиться его вновь, но на его установление слишком мало шансов, считает адвокат. Решение может быть принято в пользу отца ребенка, но только в том случае, если он приведет достаточно веские доводы.