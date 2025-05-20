«Дело могут возбудить позже»: адвокат Жорин прокомментировал вызов на допрос сына Надежды Кадышевой

Григорий Костюк, сын Надежды Кадышевой, побывал на допросе в полиции из-за долговых обязательств перед его бывшей девушкой. Однако это еще не значит, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Это могут сделать и после данной процедуры, заявил в беседе с сайтом «Страсти» адвокат Сергей Жорин.

В полицию за помощью обратилась Дарья Рывкина. Она хочет, чтобы сын Кадышевой, а в прошлом ее бойфренд, отдал ей оставшуюся часть 20-миллионного долга. Судя по всему, правоохранители пока не стали возбуждать дело по заявлению девушки, а только вызвали Григория на допрос.

По словам Жорина, в отсутствие уголовного дела Рывкина может обратиться в суд с гражданским иском. Без письменных подтверждений займа, шансы на возвращение долга снижаются. Но в то же время есть обстоятельства, которые суд может принять во внимание и все-таки обязать сына Кадышевой расплатиться: заявление Рывкиной, что Костюк вернул часть долга, и признание существования долга со стороны отца Григория — Александра Костюка.