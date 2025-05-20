«Дело могут возбудить позже»: адвокат Жорин прокомментировал вызов на допрос сына Надежды Кадышевой
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Григорий Костюк, сын Надежды Кадышевой, побывал на допросе в полиции из-за долговых обязательств перед его бывшей девушкой. Однако это еще не значит, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Это могут сделать и после данной процедуры, заявил в беседе с сайтом «Страсти» адвокат Сергей Жорин.
В полицию за помощью обратилась Дарья Рывкина. Она хочет, чтобы сын Кадышевой, а в прошлом ее бойфренд, отдал ей оставшуюся часть 20-миллионного долга. Судя по всему, правоохранители пока не стали возбуждать дело по заявлению девушки, а только вызвали Григория на допрос.
По словам Жорина, в отсутствие уголовного дела Рывкина может обратиться в суд с гражданским иском. Без письменных подтверждений займа, шансы на возвращение долга снижаются. Но в то же время есть обстоятельства, которые суд может принять во внимание и все-таки обязать сына Кадышевой расплатиться: заявление Рывкиной, что Костюк вернул часть долга, и признание существования долга со стороны отца Григория — Александра Костюка.
Хотя вызов в полицию сам по себе не означает возбуждение уголовного дела — оно может быть возбуждено позже. Кроме того, Дарья Рывкина имеет возможность обратиться в суд с гражданским иском о взыскании оставшейся суммы долга. Для повышения шансов на успех ей следует собрать как можно больше доказательств, подтверждающих факт займа и обязательства Костюка по его возврату.
Сергей Жорин
адвокат
Сейчас мама Григория Костюка, Надежда Кадышева, переживает вторую волну популярности. В связи с этим певица решила собрать стадионы ради многомиллионных гонораров.