Певица Надежда Кадышева решила собрать стадионы ради многомиллионных гонораров

Певица Надежда Кадышева переживает вторую волну популярности благодаря хиту «Плывет веночек». Артистка решила собрать стадионы сразу в нескольких городах и заработать за каждый концерт десятки миллионов рублей.

Как пишет Kp.ru, всеми организационными вопросами занимается муж 65-летней исполнительницы, руководитель ансамбля «Золотое кольцо», композитор Александр Костюк. Билеты на стадионные концерты уже активно продаются в Казани и Санкт-Петербурге. Осенью Кадышева выступит на многотысячных площадках в Новосибирске и Омске.

По данным издания, желающим посетить концертную программу «Плывет веночек» в Казани придется потратить от 2 до 200 тысяч рублей. При этом практически весь зал, вмещающий 10 тысяч зрителей, уже распродан. Даже с минимальной ценой на билеты выручка организаторов составит 32 миллиона рублей.

Кроме того, в расписании Кадышевой есть концерты в залах до 4 тысяч человек. В этом случае гонорар артистки составит от 2 до 3 миллионов рублей.

Не отказывается «Золотое кольцо» и от корпоративов. Желающим заказать исполнительницу хита «Колдунья» на свадьбу или день рождения придется заплатить 8 миллионов рублей. За кулисами во время выступления у Кадышевой должна быть охрана.

Ранее бывшая жена сына Надежды Кадышевой, племянница заммэра Москвы Анжелика Бирюкова рассказала, что экс-супруг требовал у нее деньги. По ее словам, Григорий Костюк хотел получать деньги за то, чтобы давать свое разрешение на выезд ребенка за границу. Кроме того, выяснилось, что Григорий «подворовывал» у матери. Якобы он брал деньги в театре «Золотое кольцо», а пропажи объяснял тем, что организаторы не доплатили.