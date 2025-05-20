Задолжавшего почти 10 млн рублей экс-возлюбленной сына Кадышевой вызвали на допрос

Сына певицы Надежды Кадышевой Григория вызвали на допрос в полицию из-за долга. Бывшая возлюбленная артиста Дарья Рывкина рассказала, что он взял у нее деньги и не отдал. При этом в беседе с правоохранителями он это опроверг. Подробности выяснил Пятый канал.

По словам Рывкиной, в отношениях с Григорием она одолжила ему около 20 млн рублей. Мужчина вернул лишь половину от этой суммы. Чтобы получить деньги, Дарья обратилась в полицию, но дело возбуждать отказались – у женщины не было расписки.

«Его вызвали на допрос. Он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен. А я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил», - поделилась Дарья.

О непорядочности Григория рассказывала и его бывшая жена Габриелла Мерман. Она обвиняла мужчину в разводе женщин на деньги из-за долгов. Также, по ее словам, сын Кадышевой бросил ее одну еще во время беременности и совсем не интересовался жизнью их общего ребенка.

При этом Григорий и его звездная мама предпочитают эти обвинения никак не комментировать. Они продолжают вместе выступать, хотя на концертах зрители поднимают плакаты, на которых называют сына певицы аферистом.

Ранее бывший директор театра Надежды Кадышевой высказался о ее сыне.