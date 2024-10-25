«Делать башенку из макарон»: жена шеф-повара Ивлева рассказала, как выстроить правильные отношения ребенка с едой

Телеведущая Валерия Ивлева рассказала, как привить ребенку правильные отношения с едой. По ее словам, важно объяснять детям, что с чем едят и откуда все это берется.

«Для нас, конечно, неприемлемо играть едой или делать башенку из макарон, но дети так изучают мир», - пояснила жена известного повара и шоумена Константина Ивлева в интервью сайту «Страсти».

Валерия отметила, что ей удалось научить свою двухлетнюю дочь Нику бережно относиться к еде именно при помощи разговоров.

«Я постоянно ребёнку всё объясняю, что это такое, с чем это едят, как это можно смешивать, как это приготовить, где мы это взяли и так далее. Я думаю, что, исходя из рассказов родителей, у ребенка формируется ценность и правильное отношение, в том числе и к продуктам», - заключила телеведущая.

Ранее Константин Ивлев заявил, что деньги в семью должен приносить мужчина, а обязанности супруги – воспитывать ребенка, оставаться красивой и поддерживать семейный очаг. По его словам, такого же мнения придерживались его отец и дед.

Полное интервью Валерии Ивлевой о работе на телевидении, материнстве и хейте читайте здесь.