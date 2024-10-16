«Просто красивая я!»: жена шеф-повара Ивлева похвасталась фигурой на Мальдивах
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Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева снялась на Мальдивах в необычном наряде. 32-летняя Валерия Куденкова позировала в номере с прозрачным полом в плетеном купальнике с верхом в форме ракушек.
Знаменитость устроил жене романтический отпуск. 50-летний Константин сам не очень любит участвовать в фотосессиях, но поддерживает избранницу, которая часто показывает себя в необычных нарядах.
Обычно пара отдыхает вместе с двухлетней дочерью Никой, мамой Валерии и дочерью повара от первого брака Марусей. Но в этот раз они отправились на Мальдивы только вдвоем. Они поселились на вилле с красивым интерьером и прозрачным полом.
«Просто красивая я! Вот так, без глубоких смыслов и философии, просто хочу поделиться с вами такой красивой фотографией. Мой личный любимый фотограф», – написала под фото девушка и упомянула мужа.
В интервью Ивлев говорил, что жена не должна работать. Шеф-повар убежден, что деньги в семью должен приносить мужчина, а обязанности супруги – воспитывать ребенка, оставаться красивой и поддерживать семейный очаг. По его словам, такого же мнения придерживались его отец и дед.
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