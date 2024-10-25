«Для меня важно быть яркой»: Валерия Ивлева о работе на телевидении, материнстве и хейте

И у меня уже были такие ситуации, когда девчонки писали мне, спрашивали в какой больнице я лечилась, к какому врачу стоит обратиться и так далее. И я не вижу в этом абсолютно ничего такого. Меня абсолютно не тяготит публичная жизнь и рассказ о тяжёлом на публику. А вот то, что ничего нельзя утаить — это неправда. Во-первых, если есть цель что-то утаить, утаить можно всегда. Если есть цель чем-то не делиться, этим тоже можно не делиться, и никогда это никуда не выйдет. Просто правильно выстроенный образ жизни, правильно выстроенное общение поможет комфортно жить, как публичному человеку, так и менее публичному. Мне кажется, что эти правила работают всегда.

Валерия, расскажите, как вы поддерживаете себя в форме? У вас прекрасная фигура, поделитесь секретом стройности. Есть ли у вас в семье запрещенные продукты?

У нас нет запрещенных в семье продуктов. Просто муж меня поддерживает. Я не ем мясо, и он тоже не очень на него настроен. При этом у нас дома всегда очень много зелени и белковой пищи. Мы любим разную рыбу, креветки, моллюски различные. Наша семья — за морепродукты! Но, конечно, для детей мы готовим мясо, так как растущему организму нужны все продукты. Как таковых, запрещенных продуктов у нас нет, но есть регламент. Мы стараемся с мужем не есть после семи вечера, ограничиваем сладкое. Единственное, от чего пытаемся отказаться полностью — это газировка.

Я все знаю про себя, про свой организм. У меня от двух до пяти тренировок в неделю, в зависимости от наличия свободного времени. Это кардио и силовые тренировки. Когда есть возможность, я посещаю танцы.

У меня часто разрывается директ в соцсети, особенно после поездок на море. Все спрашивают, как я поддерживаю себя в форме, пытаются найти какую-то волшебную таблетку, но ее не существует. Хороший, здоровый, красивый, спортивный вид женщины напрямую связан с тренировками и правильным питанием.

Например, что вы едите в течение дня?

На завтрак я позволяю себе абсолютно все: драники с рыбой, блинчики, бутерброды. А уже к вечеру мое питание уменьшается и забивается больше белками и зеленью. Я очень много ем зелени и белка. На обед я ем суп и салат с морепродуктами или какое-нибудь рыбное блюдо. А на ужин я также предпочитаю белок и зелень. Если хочется чего-то подъесть ночью, то это может быть протеиновый йогурт.

Когда человек хочет быть стройным и сухим, нужно урезать углеводы и давать больше зелени. За этим я очень плотно и тщательно слежу. Конечно, я человек, я тоже люблю вкусности, сладости. У меня тоже бывают срывы. Но важно понимать, что нет какого-то волшебного средства, просто нужно изучить свой организм и честно признаться себе в каких-то своих внутренних особенностях, поставить себе цель и идти к ней. Диеты, уколы помогут в моменте, но сохранить достигнутый результат не получится, если не придерживаться этих правил и не приучать себя к правильному режиму питания и спорту.

Нельзя не отметить, что вы очень стильная, всегда отлично выглядите. Вы сами подбираете образы или пользуетесь услугами стилистов?

Спасибо большое. Очень приятно, что видны мои старания. Конечно, так было не всегда. Если посмотреть на мои фотографии 6−7 лет назад, то можно заметить, что мой гардероб выглядел иначе. Конечно, я обращалась к услугам стилиста, которая работала со мной на протяжении трех-четырех лет. Она собирала мне гардероб два раза в год, составляла луки, которыми я потом пользовалась. Это очень удобно. Таким образом у меня появилась насмотренность. Помимо этого, я еще часто смотрела работы других стилистов, брала какие-то «лучки» на заметку. Сейчас очень много каналов с уже готовыми образами, цветами, трендами. Я сохраняла то, что мне понравилось, повторяла образы. Уже около двух лет я полностью собираюсь сама. Советуюсь со стилистом только если сомневаюсь в каком-то образе.

Также периодически встречаюсь с интересными стилистами на съемках, с которыми можем поработать под какое-то мероприятие. Но в основном я собираюсь сама. И я кайфую от этого в том числе. И это тоже меня наполняет. Я такой человек, для меня важно быть яркой, красивой и заметной. Я от этого кайфую.

А какая в вашем гардеробе самая дорогая вещь? И, наоборот, бюджетная.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это синий тренч с оранжевой подкладкой и оранжевой прошивкой. И еще серый пиджак твидовый из шерсти. Эти вещи мне подарила моя бабушка, она их носила. Этим вещам порядка 50 лет. И они самые дорогие в моем гардеробе.

Я знаю, что вы ждали от меня ответ по стоимости, по деньгам, но у меня нет этой ценности. Конечно, есть вещи дорогие, которые меня привлекают, которые мне нравятся. Но все-таки самая ценность для меня — это история и та душа, которая есть в тех или иных вещах. Вещи моей бабушки, они самые дорогие для меня, они будут всегда со мной. Я никогда их не продам, не подарю. Возможно, передам Нике по наследству, если они ещё будут пригодны, но они близки моей душе и дороги моей душе.

А по стоимости … Есть просто вещь, которая более дорогая и мне нравится, а есть, которая более дешевая и мне нравится. Я отталкиваюсь только от того, что мне нравится и что мне подходит. Я могу купить как на рынке «Садовод» себе что-то, так и что-то в ЦУМе. Главное, чтобы я кайфовала от этого.

Валерия, у вас почти 200 тысяч подписчиков в соцсети и часто бывают негативные комментарии. Как вы относитесь к хейту?

Конечно, негативные комментарии бывают, и бывают моменты, когда я просто становлюсь какой-то королевой хейта в периоде. Меня абсолютно это не задевает и не трогает, потому что моя медийность началась не с самых, так сказать, позитивных текстов. Что только обо мне не писали пять лет назад. И тот момент был самым тяжелым, поэтому я тогда просто обратилась к специалисту. Нам с психологом понадобилось около пяти месяцев, чтобы я перестала вообще что-либо чувствовать в ответ на оскорбления, на хейт людей со стороны. Мою броню просто уже невозможно снести.

Иногда мне кажется, что я уже просто начинаю вместе с этими людьми стебаться над ситуацией, в том числе над собой. Меня абсолютно не задевает хейт. Обидеть можно обиженного, а я не обиженная, меня невозможно зацепить. И все, что люди пишут, если присмотреться, они же пишут о себе: о своей боли, о своих каких-то неудачах, о своих переживаниях, о своих ситуациях. Это вообще никак ко мне чаще всего не относится.

Помимо развития собственной карьеры, вы также активно помогаете мужу. Есть ли у вас сейчас совместные проекты? Или каждый занимается своим делом?

Наша семья — это уже и есть наш совместный проект. Все, что делается внутри семьи — это делается и мужем, и женой. И у нас одна цель, у нас есть компания IVLEV Group, которую мы также развиваем семьей. На данный момент я руковожу книжным отделом в компании мужа. Я занимаюсь продвижением, распространением и созданием книжной продукции. Немного расскажу вам об этом. У нас есть две линейки — детская линейка и линейка рецептов от Константина Ивлева. Это книги с рецептами серии «Когда вкусно, тогда вкусно».

На данный момент их вышло уже две: «Когда вкусно, тогда вкусно», где собраны 50 самых лучших рецептов с YouTube-канала, и «Когда жарко, тогда вкусно» — это такая мужская брутальная книга про огонь, где все лучшие рецепты, связанные с грилем, мангалом и все, что готовится в казане.

И сейчас мы пыхтим, работаем над выходом нашей третьей книжки из серии «Когда сладко, тогда вкусно», где всякие выпечки, пироги, пирожки и так далее. В общем, всё то самое вкусное, что чаще всего я запрещаю есть в нашей семье. Также у нас планируется книга для всей семьи «Когда вместе, тогда вкусно» и сборник завтраков под названием «Когда утро, тогда вкусно». В этих книжках будет много всяких классных подарков, будут золотые билетики, с помощью которых можно поучаствовать в мастер-классе шефа. Немного приоткрою вам занавес, при покупке всей серии наш покупатель будет получать нож, обалденный шеф-нож, полностью брендированный под нашу вкусную коллекцию, и там будет очень крутая надпись.

Любопытно узнать, какая?

Я сейчас не расскажу, вернемся к этому немного позже. Также у нас есть детская линейка «Вкусные приключения» — это книжки, где главные герои горошек Гоша и Свёкла-Фёкла рассказывают детям, что растёт в огороде, в саду, в лесу и в магазине.

Современные дети не всегда понимают, как появляются на свет продукты. Они их видят уже по факту в магазине. Поэтому в наших книжках они смогут увидеть весь путь продукта непосредственно от грядки до магазина.

Кому пришла идея заняться детской литературой?"

Эта идея пришла мужу, и он всегда хотел сделать какой-то проект такой, сделать что-то для детей, чтобы с детства приучать их к хорошему правильному вкусу.

В вас чувствуется натура лидера. Допускаете, что будете знамениты на том же уровне, что и ваш муж, или же вам хочется более спокойной жизни в роли мамы и жены?

Да, действительно, я здесь не буду скромничать, во мне есть лидерские задатки. И по темпераменту я, конечно, лидер. Допускаю ли я возможность быть такой же медийной, как и мой муж? Вы знаете, для меня очень важен комфорт и баланс. И моя медийность, она будет расти до того момента, пока мне это комфортно, пока я буду успевать делать все свои задачи, в том числе как мама и как жена, и, естественно, не забывая свои интересы.

Для меня также важен спорт, мои внешние данные, и чтобы абсолютно по всем фронтам, по колесу баланса все было в гармонии. Поэтому моя медийность, я думаю, будет так и расти гармонично.

А то, чего я достигну, я думаю, об этом мы поговорим немного позже, лет так через -цать. Все возможно, но главное, чтобы это было в кайф. А то, как мы живем сейчас, мне очень нравится. Я кайфую от своей жизни, от своего мужа, от своей семьи, от дел, которыми я занимаюсь, от своей проявленности в медийности, в том числе от своей работы в книжных проектах, в нашей семейной компании. Все, что сейчас со мной происходит, меня только заряжает на будущее и на успех.

Наш сайт называется «Страсти». А что для вас страсть?

Для меня страсть — это жизнь и все ее проявления. Страсть — это яркость, это вкус, это ритм. И страсть — это желание постоянно чего-то хотеть, хотеть и кайфовать от этого. Собственно, для меня вот так, для меня страсть — это равно жизнь. Бурная, яркая, замечательная, комфортная, сбалансированная. Та, которую мы строим сами для себя. Ведь мы сами куем свое будущее, и все, что с нами происходит и будет происходить, зависит только от нас самих. Только мы подвластны делать свою жизнь лучше или хуже. Но я выбираю только лучше, ярче и больше страсти!