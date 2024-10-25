«Для меня важно быть яркой»: Валерия Ивлева о работе на телевидении, материнстве и хейте
© фотограф Светлана Брежнева
В 2020 году выпускница факультета журналистики МГУ Валерия Куденкова случайно познакомилась на Даниловском рынке в Москве с телеведущим и известным шеф-поваром Константином Ивлевым. С этого момента в жизни уроженки станицы Тамань начали происходить кардинальные изменения: она вышла замуж, столкнулась с хейтом, родила дочь и стала телеведущей, о чем мечтала с детства.
В интервью сайту «Страсти» Валерия Ивлева раскрыла, как научилась справляться с трудностями и идти к своей цели, несмотря ни на что. Она также рассказала, счастлива ли в браке, поделилась творческими планами и секретами воспитания ребенка, а еще приоткрыла тайны работы на телевидении.
Валерия, вы неоднократно рассказывали о мечте стать телеведущей. Это желание осуществилось, сейчас вы ведете рубрику в шоу Регины Тодоренко «Мамы Пятницы». Интересно узнать, совпали ли ожидания с реальностью?
Я действительно с детства мечтала стать телеведущей. Ожидания полностью совпали с реальностью, и даже, наверное, немного превзошли. Потому что для меня кадр — это как параллельная идеальная жизнь. Это как вообще что-то другое совершенно, где есть свой мир, свои какие-то внутренние ощущения, переживания, свои достижения, свои провалы в том числе, и каждую программу я отсматриваю, делаю выводы, работаю над собой и совершенствуюсь.
Как чувствуете себя в кадре?
Чувствую себя в кадре прекрасно. Я полностью заряжаюсь, наполняюсь, я не замечаю, как проходит время. Я настолько кайфую, что вечером после 12-часового съемочного дня еду домой максимально счастливая и наполненная. Знаете, как ребенок в детстве, который так ждал Новый год, и потом наконец-то получил свой подарок под елкой. Я даже не могу описать словами, что со мной происходит. Меня подкидывает волна радости и счастья от того, что прошли съемки, в которых я приняла участие, и просто максимально от этого кайфанула. Это полностью мое, я максимально от этого кайфую.
Как вы попали на телевидение? Вам сделали предложение, от которого не смогли отказаться или пришлось проходить кастинг ведущих на общих основаниях?
Да, мне действительно сделали предложение, и я на него согласилась.
А как вы видите свою карьеру в дальнейшем? Хотели бы свое авторское шоу?
Я очень хочу развиваться. Меня в жизни привлекают два направления — это телевидение и психология. В этом году я поступила в Институт психологии и психоанализа на магистратуру, и в дальнейшем я бы хотела связать эти профессии в одну полезную, интересную развлекательную программу.
Не знаю пока еще, как можно развлекательный контент связать с психологией, но это точно будет какая-то не классическая психология, и это точно будет и развлекать, и помогать людям через такую легкую подачу юмора. В целом, я вижу себя ведущей своей развлекательной программы.
Может быть, уже есть какие-то идеи?
Возможно, это что-то про моду, про переодевание, может быть даже что-то и про еду, я не отрицаю, идей очень много. И помимо идей, в нашем мире важно попасть в желание людей, в желание аудитории. И мне хочется не просто сделать какое-то развлекательное шоу, а сделать то, что действительно нужно людям, то, что для них будет полезно и то, что им зайдет. Потому что для меня важно как проявлять, так и быть полезной и нести зрителям что-то нужное, что может помочь в жизни.
Валерия, вы в одном из интервью признавались, что несколько раз пытались учиться в школе телевидения «Останкино». В итоге удалось получить заветный диплом?
Да, я действительно окончила школу «Останкино» с третьего раза. Но не потому, что я безответственный человек, что со мной тоже случается. Нет. Дело в том, что первый раз, когда я поступила, началась пандемия, и всех переводили на дистанционное обучение. Я до этого училась на журфаке в МГУ и там как раз я лишена была практики. Там очень много серьезных вековых теоретических знаний, которые необходимо получить журналисту. Но у меня не было цели стать классическим журналистом, я хотела стать телеведущей. И когда начали переводить на дистанционку, я просто поняла, что мне нужна именно практика, а теоретических знаний мне достаточно и после МГУ. Пришлось взять отпуск академический. Когда пандемия закончилась, все вернулись на учебу, но я забеременела, у меня был ужасный токсикоз. Было очень тяжело ездить, дорога на учебу занимала от двух до двух с половиной часов в одну сторону. С жутким токсикозом это было просто несовместимо, поэтому мне пришлось снова взять академический отпуск. Потом же, когда Ника родилась и подросла, я все-таки решила, что нужно доводить дело до конца.
Я всегда в жизни так действую. У меня есть цель, у меня есть мечта, и нужно к ней двигаться. Ну и так меня воспитали в семье, что любое обучение, которое мы начинаем, мы обязаны довести до конца. Действительно, в мае этого года я получила наконец-то диплом.
Как считаете, помогает ли образование в работе на телевидении или же достаточно харизмы? Какими качествами должен обладать телеведущий?
Ну, здесь как бы такой вопрос, достаточно непростой. С одной стороны, я знаю прекрасных телеведущих, у которых нет образования, но есть харизма. Но, помимо этого, еще очень важен опыт, потому что, безусловно, попасть в телепроект, опираясь только на харизму, можно, но, чтобы оставаться работать телеведущим, здесь уже нужны знания. Безусловно, очень важен профессионализм, и от него часто зависит как себя ведет ведущий, насколько он понимает, что делать, насколько он слышит и понимает, чего от него хотят. От этого, в том числе, зависит время съемки.
Я считаю, что в идеале надо быть и харизматичным человеком, целеустремленным, и человеком, который всё время совершенствуется, учится, что-то открывает для себя новое и повышает свой уровень профессионализма. Это важно в любой работе. Я никогда не останавливаюсь, я постоянно учусь, я прихожу различные курсы по речи, по вокалу, потому что вокал тоже помогает ставить речь, курсы актерского мастерства и так далее.
В общем, я считаю, что не стоит останавливаться абсолютно в любой профессии, нужно идти дальше и повышать свой уровень профессионализма.
Валерия, у вас довольно большой опыт участия в различных развлекательных проектах. В частности, вы снимались в шоу «Четыре свадьбы». Случались на съемках курьезные случаи? Может, какая-то неожиданная ситуация вне сценария, когда приходилось импровизировать?
Ну, немного поскромничаю, я не считаю свой опыт достаточно большим, но он есть, и довольно разнообразный. На съемках бывает разное, и импровизации бывают регулярно. Понятно, что есть сценарий, есть какая-то стратегия, но все равно импровизация, она всегда приветствуется, потому что, если у человека хватает профессионализма делать это в тему и красиво, то контент получается живым и выглядит гораздо круче.
В каждой профессии, в каждой работе бывают такие рабочие моменты. Просто в телевидении нужно брать себя в руки и делать то, что умеешь, то, что у тебя хорошо получается, то, что ты знаешь, тогда все будет круто.
Курьезы не должны выбивать из колеи профессионального человека, знающего свою работу, а я очень стремлюсь стать именно такой телеведущей.
Валерия, вы молодая мама. Как совмещать эту ответственную роль с карьерой? Удалось найти баланс, чтобы уделять достаточно времени дочери Нике?
Быть мамой и совмещать что-то с любой работой — это непросто. Материнство, конечно, разделило мою жизнь на до и после. И я совершенно не так себе это представляла. Раньше я смотрела на мамочек, у которых двое-трое детей, и думала, как они могут сидеть дома и не следить за собой, не развиваться? Сейчас у меня есть один ребенок, одна дочь, и у меня больше нет никаких претензий и осуждений к мамочкам, которые выбрали для себя быть домохозяйкой. Правда. Потому что ребенок, даже один, требует много внимания, любви, заботы.
Опять-таки, я просто из тех людей, которые хотят во всём разбираться, во всём принимать участие, всё понимать, знать, что зачем будет, что ожидать, от чего уходить, что нужно менять, в том числе в воспитании ребёнка.
Совмещать работу с воспитанием ребёнка очень-очень сложно, должна быть просто огромная мотивация, большая мотивация, понимание, поддержка со стороны членов семьи.
Да, и чёткая дисциплина. Только так можно не забыть о себе, продолжать заниматься внешностью, здоровьем, делать какие-то домашние дела, строить карьеру. Правильный баланс и правильное распределение времени помогают мне совмещать все, чем я занимаюсь, и делать это достаточно хорошо, на высоком уровне.
В общем, резюмирую. Мне удалось найти тот самый баланс, чтобы уделять время и домашним, и ребенку, и своей карьере, и себе лично.
Как считаете, материнство сильно вас изменило?
Сложно оценивать саму себя. Всегда проще посмотреть со стороны, но не буду излишне скромничать. Считаю, что я хорошая мама, мне не безразличен мой ребенок, я очень качественно и грамотно стараюсь подходить к воспитанию я советуюсь с психологами. Для меня важно вырастить психически здорового человека. Я всё время узнаю у специалистов, как лучше поступить в тех или иных ситуациях. Я увлекаюсь психологией около восьми лет и уже знаю, какие моменты могут повлиять на ребенка в будущем. Мне не хочется сломать дочку как личность.
Материнство меня изменило в том плане, что я стала более сконцентрированная, более продуманная и очень четкая. Потому что с детьми бывают разные ситуации. Это маленькие люди, которые еще не знают эту жизнь. Они учатся, они смотрят, они продавливают границы, они пытаются манипулировать, они закатывают истерики. И здесь важно знать, как правильно реагировать, чтобы и не сломать маленького человека, чтобы не сломать его характер, не сломать его темперамент, дать возможность ему развиваться, быть собой, ну и в том числе выдерживать определенные правила внутри семьи. Доносить до ребенка, как делать можно, а как нельзя.
Раньше, конечно, я не была такой собранной, четкой, как сейчас. И в этом, я думаю, меня изменило как раз материнство. Потому что теперь у меня получается заниматься всем и сразу, а раньше я была разгильдяйкой (смеется).
Кто в вашей семье «добрый полицейский», который все позволяет, а кто, наоборот, строгий?
Для меня вообще недопустима история «добрый-плохой полицейский», и для мужа тоже. Когда я была беременная, мы однажды сели и поговорили на тему воспитания ребенка. Как раз одной из тем разговора была вот эта история «добрый-хороший-полицейский».
Часто так получается, что кто-то в семье добрый, кто-то «плохой». Кто-то всё запрещает, кто-то всё разрешает и начинается вот эта история: «Ой, иди спроси у мамы, ой, иди спроси у папы, как скажет папа, как скажет мама». Вот это перекладывание друг на друга не очень хорошо сказывается на воспитании. Это очень важный момент, чтобы оба родителя договорились и шли четко по одной прямой линии.
У нас и папа, и мама смотрят в одну сторону и говорят одни и те же вещи. Бывает такое, что произошла какая-то ситуация, Ника что-то попросила у меня. А потом этот же вопрос задает папе. В этом случае муж спрашивает у Ники, что сказала ей мама. И мы либо вместе продолжаем этот диалог, беседуем и приходим к какому-то консенсусу, либо, если, муж разделяет мою позицию, он говорит: «Как мама сказала, так и правильно, так и делай в этой ситуации».
Наша дочь очень любит жаловаться, всегда бежит от мамы к папе, от папы к маме, чтобы рассказать свою боль. Но нас не сломать, мы за одну прямую линию воспитания. Мы друг за друга.
Вы однажды поделились, что не запрещаете дочери баловаться, есть песок и даже кидаться едой. Отсюда вопрос, у вас есть помощники по дому? Какие обязанности вы никому не доверите, а какие делегируете?
Да, у нас есть помощники, конечно. Нам помогают со стиркой, глажкой и уборкой в большом доме. Я действительно мало что запрещаю ребёнку. А по поводу уборки, я так понимаю, здесь к этому шёл вопрос, кто убирает после того, как я разрешаю дочери кидаться едой? Кто может, тот убирает. Что-то убираю я, помощники не 24 на 7 со мной. Они приходят в определенное время делать определенную работу. Конечно, если в этот момент Ника что-то там перевернула или вылила, то они уберут. А так в большинстве времени мы либо с Никой вдвоем, либо няня, и мы убираем за ней сами.
Сейчас у Ники возраст уже становится более осознанным, поэтому мы привлекаем ее к уборке. Всегда объясняю дочери, что едой кидаться некрасиво. А если нарисовала где-то на стене, то объясняю, что это надо делать в своей игровой комнате. Если так случилось, что раскидала игрушки, то надо все за собой убирать, особенно там, где есть другие люди, потому что это как минимум мешает и создает неудобства.
Дети, они же не знают ещё ничего, они растут, и они воспринимают мир через взаимодействие с ним. Ребёнку важно однажды нарисовать на стене, прилепить наклейки. Сейчас у Ники как раз период наклеек. Везде, где она проходит, за ней просто шлейф наклеек. Так они изучают, так они знакомятся с миром.
Как привить ребенку правильные отношения с едой? Поделитесь опытом с нашими читателями, пожалуйста.
Сложный вопрос, потому что дети изначально не очень понимают, как себя вести с едой. Они бросаются, они играют едой первое время. Здесь, кстати, бывает непросто, когда у нас уже есть эта ценность, она нам уже привита, и для нас, конечно, неприемлемо играть едой или делать башенку из макарон, но дети так изучают мир, поэтому мы стойко это пережили. Сейчас Никусе уже почти три года и, конечно, она уже более бережно относится к еде. Я думаю, что мы к этому пришли благодаря тому, что я все время всё объясняла, я постоянно ребёнку всё объясняю, что это такое, с чем это едят, как это можно смешивать, как это приготовить, где мы это взяли и так далее. Я думаю, что, исходя из рассказов родителей, у ребенка формируется ценность и правильное отношение, в том числе и к продуктам.
Валерия, Константин однажды признался, что вы не умеете готовить. Это правда?
Да, это правда. И то, что мой муж рассказывает о том, что моя первая яичница вместе со скорлупой улетела вместе с тарелкой в урну, это тоже правда. Я действительно не готовлю.
Я не могу сказать, что я совсем не умею. Если нужно, могу сделать пюрешку, пожарить картошку, сварить супчик с фрикадельками, хотя я не ем мясо, но какие-то навыки мои из прошлого остались. Крайне редко бывает, но я тоже готовлю. Пару раз было так, что я даже жарила котлеты из мяса, при этом я не ем мясо девятый год и даже не пробую, но я жарила котлеты с бабушкой по видеосвязи. Просто мне хотелось удивить любимого и сделать ему приятно.
Как начинается ваше утро, кто готовит завтраки в семье? Может, что-то поменялось за годы семейной жизни?
Муж часто уезжает намного раньше, чем я, и завтракаем мы с дочкой вдвоем. Если мы все вместе, то это либо муж готовит завтрак, а я накрываю на стол, либо я спускаюсь раньше, накрываю на стол, могу пожарить яичницу или сварить яйца - это как мы уже договоримся с мужем, чем мы захотим завтракать.
В целом, ничего особо не поменялось, как и прежде я не занимаюсь тем, что у меня плохо получается. Я не готовлю, но у меня хорошо получается создавать уют, сервировать, заниматься атмосферой в доме. Это то, за что отвечаю я.
Правда, что Константин против того, чтобы Ника стала поваром? Об этом, конечно, рано рассуждать, но вдруг ей захочется связать свою жизнь с кулинарией? Запретите? Кем видите свою дочь в будущем?
Я бы не сказала, что он против, он больше высказывал свои "за" и "против", так как это достаточно сложная и тяжелая профессия для женщины, в первую очередь. Поэтому, конечно, он, как отец, не хотел бы для своего ребенка тяжелой работы, но это Никина жизнь и не нам судить. Кем она захочет стать, тем и будет. Мы ни в коем случае запрещать не будем, а будем только направлять и поддерживать. Жизнь одна и никто не вправе запрещать строить свою жизнь так, как хочет человек. Подсказывать — да, но запрещать — нет, не будем.
До замужества вы владели агентством недвижимости и даже торговали цветами в Подмосковье. Почему решили отказаться от бизнеса? Если не секрет, дела шли успешно?
На самом деле у меня много было попыток создать свой бизнес. Чаще всего это было вместе с подругами. Помимо цветов и недвижимости у меня еще было два магазина в торговом центре Дубровка. Я даже летала в Китай за товаром.
Почему решила отказаться? Бизнес с недвижимостью — это очень было давно, наверное, лет 13−14 назад. Мы открыли дело на двоих с подругой в Ростове-на-Дону, и я не могла уделять ему внимание. Полностью занималась бизнесом подруга, а я больше выступала как инвестор.
Дела шли по-разному, но контролировать это было тяжело. И я пришла к выводу, что создавать бизнес с друзьями — это не самая лучшая идея. На тот момент я не умела честно общаться, честно договариваться и выстраивать коммуникацию в рабочих отношениях, поэтому у нас просто не получилось с подругой именно с точки зрения внутренних отношений, мы просто не смогли договориться. В итоге продали бизнес.
А по поводу цветов - это по большей части был бизнес моей подруги, уже другой. Это был магазин на железнодорожном вокзале в Одинцове. Был какой-то переломный момент в моей жизни, когда я тоже отучилась на флориста и просто предложила ей свою помощь. Мы скинулись вместе и отработали 8 марта. Мы четыре дня не спали, не ели, мы просто были в этих дутых костюмах, потому что продавали в холодных помещениях, ездили на закупки все время. Но это очень крутой опыт, после которого моя мама, которую мы вызвали на помощь, выкопала у себя в палисаднике все тюльпаны и больше никогда их не высаживала. И я ее очень понимаю. Теперь тюльпаны не самые любимые наши цветы, и еще мимозы. Мы за четыре дня столько букетов скрутили, что страшно даже представить. Только роз порядка 30 или 40 тысяч мы закупили.
Как считаете, бизнес — это женское дело?
Не знаю, мне кажется, надо просто выбирать жилетку по своему размеру, и все. Просто мне не подошел этот вид бизнеса. Но это тяжелый бизнес, особенно цветочный. Это действительно большая тяжелая работа. Это просто не мое. Хотя в целом в цветах были большие перспективы. Мы во многом разобрались за это 8 марта, и я просто решила, что мне это не подходит, а подруга ещё какое-то время занималась цветами. А так, я знаю, что есть люди, которым действительно нравится, они вдохновляются этой работой, они кайфуют от этого. Просто каждому своё.
Если не секрет, какие у вас отношения с мужем?
У нас отличные, шикарные отношения с мужем. В каждой семье бывают турбулентности, и мы не исключение. У нас тоже они бывают. Но мы уже умеем договариваться. Самое важное в жизни для меня всегда — это говорить. Говорить, договариваться, слышать, слушать друг друга. Это очень важно в любых отношениях, как в рабочих, так и в семейных, в дружеских, в отношениях с ребёнком. Это абсолютно везде моё главное правило. И мы с мужем не всегда, конечно, могли договариваться, но мы научились. Мы научились говорить, разговаривать, договариваться, слышать, слушать друг друга.
После нескольких лет замужества как поддерживать страсть? Поделитесь секретом с нашими читателями.
С одной стороны вопрос несложный, но очень большой и глубокий ответ на это. Я считаю, что страсть у женщины должна идти изнутри. Понимаете, если она внутри себя любит, она страстная к себе, к жизни, к своему мужчине, к своему делу, то эта страсть никогда не угаснет, она всегда просто будет проявляться. Её можно проявлять по-разному, где-то надеть красивый костюмчик, встретить мужа дома, где-то что-то приготовить, где-то красиво накраситься, где-то сделать что-то новое в себе. Мужчины тоже любят что-то новое, даже в своей второй половинке: прическу, макияж или маникюр, туфельки, красивое белье. Всегда же приятно, когда тебя дома встречает любящая красивая жена, и когда видно, что она тебя ждала, она готовилась. Она не просто в трениках мимо прошла и тебя в щеку чмокнула, а действительно ждала своего мужчину, своего добытчика, своего короля.
Мой муж для меня именно такой. Он великий, он мой любимый, он мой бог. Я безумно его люблю. И наша страсть никогда, надеюсь, не угаснет, потому что мы сами по себе такие страстные, яркие люди.
Вы уже много лет не едите мясо. Как пришли к этому решению?
Я не ем мясо с 2016 года, когда у меня случилась онкология. Я лежала в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе, мне делали химиотерапию. В тот период времени я очень сильно испугалась, и в моменте стресса мой организм отказался от животной пищи. С тех пор я ни разу не ела мясо. Во время беременности однажды попробовала сосиску, но потом плохо себя чувствовала, так как организм уже просто не принимает такую пищу.
Валерия, вы столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Почему решили рассказать об этом? Не тяготит ли вас публичная жизнь, что ничего нельзя утаить от общественности?
Я, наверное, отчасти тщеславный человек, мне нравится публичность, я кайфую от этого. Почему нет? Кому-то не подходит публичность, кому-то цветочный бизнес, кому-то бизнес на недвижимости. Мне подходит публичность, мне нравится.
И меня не напрягает, что люди обсуждают. Бывают некоторые курьезные моменты, когда мне становится грустно, но не от того, что меня осудили или обсудили, а от того, что человечество в целом считает, что один человек может «накакать» на другого словесно, грубо говоря. От этого мне становится грустно. Но то, что меня обсуждают, иногда переходят на личности - нет, абсолютно. Мне кажется, я уже подкованный достаточно в общении человек, я смогу ответом поставить человека на место, я смогу ответить так, что больше меня не будут об этом спрашивать, либо, наоборот, объяснить человеку и рассказать о ситуации, чтобы он принял действительно верное решение, а не основанное на каких-то поверхностных всплесках в интернете.
Проблемы со здоровьем у меня были в 2016—2017 году. Как раз в начале 17-го года у меня был последний курс химиотерапии. Почему я решила об этом рассказать? Ну, во-первых, я не вижу в этом ничего такого, что нужно было скрывать. Люди все болеют, кто-то посерьезнее, кто-то менее серьезно, но это в любом случае всегда очень неприятная ситуация.
Ну и потом, я считаю, что онкология — это отчасти психосоматическое заболевание. Безусловно, это не доказано, но есть очень много на этот счет рассуждений, исследований. Но для меня больше близка история, что это психосоматичная такая штука, что люди порой сами могут довести себя до этого состояния, и в моей ситуации это именно так и было. Я считаю, что я сама усугубила своё состояние по здоровью своими мыслями и отношением к тем или иным ситуациям на тот момент.
И, рассказав об этом людям, вдруг я смогу чем-то помочь, быть полезной, вдруг какое-то моё слово или маленький кусочек рассказа из моей жизни о болезни поможет человеку, который сейчас столкнулся с проблемой этого онкозаболевания. Может быть, мои знакомства с врачами, которые спасли меня, помогут кому-то сейчас.
И у меня уже были такие ситуации, когда девчонки писали мне, спрашивали в какой больнице я лечилась, к какому врачу стоит обратиться и так далее. И я не вижу в этом абсолютно ничего такого. Меня абсолютно не тяготит публичная жизнь и рассказ о тяжёлом на публику. А вот то, что ничего нельзя утаить — это неправда. Во-первых, если есть цель что-то утаить, утаить можно всегда. Если есть цель чем-то не делиться, этим тоже можно не делиться, и никогда это никуда не выйдет. Просто правильно выстроенный образ жизни, правильно выстроенное общение поможет комфортно жить, как публичному человеку, так и менее публичному. Мне кажется, что эти правила работают всегда.
Валерия, расскажите, как вы поддерживаете себя в форме? У вас прекрасная фигура, поделитесь секретом стройности. Есть ли у вас в семье запрещенные продукты?
У нас нет запрещенных в семье продуктов. Просто муж меня поддерживает. Я не ем мясо, и он тоже не очень на него настроен. При этом у нас дома всегда очень много зелени и белковой пищи. Мы любим разную рыбу, креветки, моллюски различные. Наша семья — за морепродукты! Но, конечно, для детей мы готовим мясо, так как растущему организму нужны все продукты. Как таковых, запрещенных продуктов у нас нет, но есть регламент. Мы стараемся с мужем не есть после семи вечера, ограничиваем сладкое. Единственное, от чего пытаемся отказаться полностью — это газировка.
Я все знаю про себя, про свой организм. У меня от двух до пяти тренировок в неделю, в зависимости от наличия свободного времени. Это кардио и силовые тренировки. Когда есть возможность, я посещаю танцы.
У меня часто разрывается директ в соцсети, особенно после поездок на море. Все спрашивают, как я поддерживаю себя в форме, пытаются найти какую-то волшебную таблетку, но ее не существует. Хороший, здоровый, красивый, спортивный вид женщины напрямую связан с тренировками и правильным питанием.
Например, что вы едите в течение дня?
На завтрак я позволяю себе абсолютно все: драники с рыбой, блинчики, бутерброды. А уже к вечеру мое питание уменьшается и забивается больше белками и зеленью. Я очень много ем зелени и белка. На обед я ем суп и салат с морепродуктами или какое-нибудь рыбное блюдо. А на ужин я также предпочитаю белок и зелень. Если хочется чего-то подъесть ночью, то это может быть протеиновый йогурт.
Когда человек хочет быть стройным и сухим, нужно урезать углеводы и давать больше зелени. За этим я очень плотно и тщательно слежу. Конечно, я человек, я тоже люблю вкусности, сладости. У меня тоже бывают срывы. Но важно понимать, что нет какого-то волшебного средства, просто нужно изучить свой организм и честно признаться себе в каких-то своих внутренних особенностях, поставить себе цель и идти к ней. Диеты, уколы помогут в моменте, но сохранить достигнутый результат не получится, если не придерживаться этих правил и не приучать себя к правильному режиму питания и спорту.
Нельзя не отметить, что вы очень стильная, всегда отлично выглядите. Вы сами подбираете образы или пользуетесь услугами стилистов?
Спасибо большое. Очень приятно, что видны мои старания. Конечно, так было не всегда. Если посмотреть на мои фотографии 6−7 лет назад, то можно заметить, что мой гардероб выглядел иначе. Конечно, я обращалась к услугам стилиста, которая работала со мной на протяжении трех-четырех лет. Она собирала мне гардероб два раза в год, составляла луки, которыми я потом пользовалась. Это очень удобно. Таким образом у меня появилась насмотренность. Помимо этого, я еще часто смотрела работы других стилистов, брала какие-то «лучки» на заметку. Сейчас очень много каналов с уже готовыми образами, цветами, трендами. Я сохраняла то, что мне понравилось, повторяла образы. Уже около двух лет я полностью собираюсь сама. Советуюсь со стилистом только если сомневаюсь в каком-то образе.
Также периодически встречаюсь с интересными стилистами на съемках, с которыми можем поработать под какое-то мероприятие. Но в основном я собираюсь сама. И я кайфую от этого в том числе. И это тоже меня наполняет. Я такой человек, для меня важно быть яркой, красивой и заметной. Я от этого кайфую.
А какая в вашем гардеробе самая дорогая вещь? И, наоборот, бюджетная.
Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это синий тренч с оранжевой подкладкой и оранжевой прошивкой. И еще серый пиджак твидовый из шерсти. Эти вещи мне подарила моя бабушка, она их носила. Этим вещам порядка 50 лет. И они самые дорогие в моем гардеробе.
Я знаю, что вы ждали от меня ответ по стоимости, по деньгам, но у меня нет этой ценности. Конечно, есть вещи дорогие, которые меня привлекают, которые мне нравятся. Но все-таки самая ценность для меня — это история и та душа, которая есть в тех или иных вещах. Вещи моей бабушки, они самые дорогие для меня, они будут всегда со мной. Я никогда их не продам, не подарю. Возможно, передам Нике по наследству, если они ещё будут пригодны, но они близки моей душе и дороги моей душе.
А по стоимости … Есть просто вещь, которая более дорогая и мне нравится, а есть, которая более дешевая и мне нравится. Я отталкиваюсь только от того, что мне нравится и что мне подходит. Я могу купить как на рынке «Садовод» себе что-то, так и что-то в ЦУМе. Главное, чтобы я кайфовала от этого.
Валерия, у вас почти 200 тысяч подписчиков в соцсети и часто бывают негативные комментарии. Как вы относитесь к хейту?
Конечно, негативные комментарии бывают, и бывают моменты, когда я просто становлюсь какой-то королевой хейта в периоде. Меня абсолютно это не задевает и не трогает, потому что моя медийность началась не с самых, так сказать, позитивных текстов. Что только обо мне не писали пять лет назад. И тот момент был самым тяжелым, поэтому я тогда просто обратилась к специалисту. Нам с психологом понадобилось около пяти месяцев, чтобы я перестала вообще что-либо чувствовать в ответ на оскорбления, на хейт людей со стороны. Мою броню просто уже невозможно снести.
Иногда мне кажется, что я уже просто начинаю вместе с этими людьми стебаться над ситуацией, в том числе над собой. Меня абсолютно не задевает хейт. Обидеть можно обиженного, а я не обиженная, меня невозможно зацепить. И все, что люди пишут, если присмотреться, они же пишут о себе: о своей боли, о своих каких-то неудачах, о своих переживаниях, о своих ситуациях. Это вообще никак ко мне чаще всего не относится.
Помимо развития собственной карьеры, вы также активно помогаете мужу. Есть ли у вас сейчас совместные проекты? Или каждый занимается своим делом?
Наша семья — это уже и есть наш совместный проект. Все, что делается внутри семьи — это делается и мужем, и женой. И у нас одна цель, у нас есть компания IVLEV Group, которую мы также развиваем семьей. На данный момент я руковожу книжным отделом в компании мужа. Я занимаюсь продвижением, распространением и созданием книжной продукции. Немного расскажу вам об этом. У нас есть две линейки — детская линейка и линейка рецептов от Константина Ивлева. Это книги с рецептами серии «Когда вкусно, тогда вкусно».
На данный момент их вышло уже две: «Когда вкусно, тогда вкусно», где собраны 50 самых лучших рецептов с YouTube-канала, и «Когда жарко, тогда вкусно» — это такая мужская брутальная книга про огонь, где все лучшие рецепты, связанные с грилем, мангалом и все, что готовится в казане.
И сейчас мы пыхтим, работаем над выходом нашей третьей книжки из серии «Когда сладко, тогда вкусно», где всякие выпечки, пироги, пирожки и так далее. В общем, всё то самое вкусное, что чаще всего я запрещаю есть в нашей семье. Также у нас планируется книга для всей семьи «Когда вместе, тогда вкусно» и сборник завтраков под названием «Когда утро, тогда вкусно». В этих книжках будет много всяких классных подарков, будут золотые билетики, с помощью которых можно поучаствовать в мастер-классе шефа. Немного приоткрою вам занавес, при покупке всей серии наш покупатель будет получать нож, обалденный шеф-нож, полностью брендированный под нашу вкусную коллекцию, и там будет очень крутая надпись.
Любопытно узнать, какая?
Я сейчас не расскажу, вернемся к этому немного позже. Также у нас есть детская линейка «Вкусные приключения» — это книжки, где главные герои горошек Гоша и Свёкла-Фёкла рассказывают детям, что растёт в огороде, в саду, в лесу и в магазине.
Современные дети не всегда понимают, как появляются на свет продукты. Они их видят уже по факту в магазине. Поэтому в наших книжках они смогут увидеть весь путь продукта непосредственно от грядки до магазина.
Кому пришла идея заняться детской литературой?"
Эта идея пришла мужу, и он всегда хотел сделать какой-то проект такой, сделать что-то для детей, чтобы с детства приучать их к хорошему правильному вкусу.
В вас чувствуется натура лидера. Допускаете, что будете знамениты на том же уровне, что и ваш муж, или же вам хочется более спокойной жизни в роли мамы и жены?
Да, действительно, я здесь не буду скромничать, во мне есть лидерские задатки. И по темпераменту я, конечно, лидер. Допускаю ли я возможность быть такой же медийной, как и мой муж? Вы знаете, для меня очень важен комфорт и баланс. И моя медийность, она будет расти до того момента, пока мне это комфортно, пока я буду успевать делать все свои задачи, в том числе как мама и как жена, и, естественно, не забывая свои интересы.
Для меня также важен спорт, мои внешние данные, и чтобы абсолютно по всем фронтам, по колесу баланса все было в гармонии. Поэтому моя медийность, я думаю, будет так и расти гармонично.
А то, чего я достигну, я думаю, об этом мы поговорим немного позже, лет так через -цать. Все возможно, но главное, чтобы это было в кайф. А то, как мы живем сейчас, мне очень нравится. Я кайфую от своей жизни, от своего мужа, от своей семьи, от дел, которыми я занимаюсь, от своей проявленности в медийности, в том числе от своей работы в книжных проектах, в нашей семейной компании. Все, что сейчас со мной происходит, меня только заряжает на будущее и на успех.
Наш сайт называется «Страсти». А что для вас страсть?
Для меня страсть — это жизнь и все ее проявления. Страсть — это яркость, это вкус, это ритм. И страсть — это желание постоянно чего-то хотеть, хотеть и кайфовать от этого. Собственно, для меня вот так, для меня страсть — это равно жизнь. Бурная, яркая, замечательная, комфортная, сбалансированная. Та, которую мы строим сами для себя. Ведь мы сами куем свое будущее, и все, что с нами происходит и будет происходить, зависит только от нас самих. Только мы подвластны делать свою жизнь лучше или хуже. Но я выбираю только лучше, ярче и больше страсти!