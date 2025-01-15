«Заботится только о себе»: отец Яниса Тиммы определился с обвинениями в адрес Анны Седоковой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отказалась помогать в расследовании обстоятельств смерти бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщил отец спортсмена Райтис Тимма.

По его словам, 42-летняя певица не думает ни о ком, кроме себя.

«Помогает ли Анна? Она ничего и никогда не делала. Она заботится только о себе», - сказал Райтис порталу Odds.ru.

Он также выразил надежду, что мобильный телефон Яниса, найденный на месте трагедии в центре Москвы, будет тщательно проверен правоохранительными органами.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее сестра Яниса Тиммы Лельде рассказала, что Седокова обращалась в американский банк не для того, чтобы завладеть счетами бывшего мужа, а чтобы закрыть его долги. Анна показала родственникам Яниса фото, которым подтвердила, что Тимма задолжал банку около 10 900 долларов, а это свыше миллиона рублей.