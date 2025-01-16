«Смерть Яниса похожа на последствия ворожбы»: Екатерина Гордон раскрыла новую версию гибели экс-мужа Седоковой

Юрист Екатерина Гордон провела прямой эфир вместе с другом баскетболиста Яниса Тиммы Марком Пугачевым. Вместе они пришли к выводу, что смерть бывшего мужа Анны Седоковой, скорее всего, связана с магией.

Пугачев в беседе с Гордон возмутился из-за молчания друзей Тиммы. Он заявил, что близкие товарищи, вероятно, боятся использования против них магии.

Гордон поддержала теорию Марка, а также высказалась сама. Юрист отметила, что многие звезды шоу-бизнеса обращаются за услугами к магам и экстрасенсам.

«То, что часть шоу-бизнеса ходит по бабкам ворожить, гадать и что-то с себя снимать и надевать — это факт. И многие в нашем узком кругу говорят, что смерть Яниса похожа на последствия ворожбы, поскольку привороженный мужик потом так плохо заканчивает», — рассказала Екатерина. . Ране Гордон поделилась информацией о возможном наследстве Яниса Тиммы. По ее словам, баскетболист покупал недвижимость в России и переписывал ее на Анну.