«Даже если организм здоров, он может функционировать на износ»: врач рассказала о скрытой опасности переработок

Регулярная работа в офисе допоздна может обернуться смертью. При этом о наступающем конце можно даже не подозревать, как это случилось с 35-летним сотрудником компании Microsoft. Мужчина, который не жаловался на самочувствие и находил время для спорта в своей жизни, скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. Подобные ситуации — реальная картина мира, заявила врач-психотерапевт Екатерина Кожадей в беседе с сайтом «Страсти».

Хронический стресс и постоянные переработки убили сотрудника американской компании. Программисту стало внезапно плохо на работе, которой он посвящал большую часть своего времени.