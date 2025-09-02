«Даже если организм здоров, он может функционировать на износ»: врач рассказала о скрытой опасности переработок
© Freepik
Регулярная работа в офисе допоздна может обернуться смертью. При этом о наступающем конце можно даже не подозревать, как это случилось с 35-летним сотрудником компании Microsoft. Мужчина, который не жаловался на самочувствие и находил время для спорта в своей жизни, скоропостижно скончался прямо на рабочем месте. Подобные ситуации — реальная картина мира, заявила врач-психотерапевт Екатерина Кожадей в беседе с сайтом «Страсти».
Хронический стресс и постоянные переработки убили сотрудника американской компании. Программисту стало внезапно плохо на работе, которой он посвящал большую часть своего времени.
Организм, если даже он здоров, может работать очень долго в состоянии износа. Это не значит, что он может делать все бесконечно. Согласно теории стресса Ганса Селье, организм может переносить какие-то нагрузки, но потом в любом случае наступает фаза истощения. У человека она наступает следующим образом: либо психика не выдерживает, либо организм, либо психика и организм. Если мы говорим про современное исследование, то сейчас большое количество смертей наступает от инфарктов и инсультов. При этом неважно, есть заболевание у человека или нет. Если есть заболевание, то состояние просто постепенно ухудшается. Процент внезапной сердечной смерти растет у молодых людей. Связано это с тем, что организм не успевает восстанавливаться, он входит в экстремальные нагрузки и пытается выжить.
Екатерина Кожадей
врач-психотерапевт, психиатр
Американец, умерший на рабочем месте, время от времени занимался спортом. Это, как объяснила специалист, могло ухудшить его и без того шаткое положение.
По поводу спорта. Спорт в этом случае — это просто сверху добить организм, потому что он и так не восстановился. Спорт только усиливает нагрузку на сердце. После тренировок тоже нужен период восстановления. Это и у профессиональных спортсменов бывает. И любой тренер знает, что есть признаки, по которым человеку нужно отдохнуть. Если мы в спортзале проводим 24 на 7, это не значит, что мы даем какую-то пользу организму. Спорт должен быть с умом.
Екатерина Кожадей
врач-психотерапевт, психиатр
Ранее врач-кардиолог Алексей Никитин рассказал сайту «Страсти» можно ли умереть от икоты. По словам специалиста, неспецифическое нарушение функции внешнего дыхания иногда говорит о раке.