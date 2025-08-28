Врач рассказал, можно ли умереть от икоты

Икотой называют непроизвольные спазмы диафрагмы с резким закрытием голосовой щели, из-за которых слышен характерный «ик». О причинах возникновения этой реакции и возможных рисках рассказал сайту «Страсти» доктор медицинских наук, врач-кардиолог, руководитель направления медицинских проектов и инноваций ИНВИТРО Алексей Никитин.

Чаще всего икота — это реакция на безобидные вещи: быстрое употребление пищи или переедание, газированные напитки или алкоголь, сильных смех, стресс, переохлаждение, говорит врач. Иногда триггером бывает беременность или проглоченный воздух.

«Но у части людей икота — сигнал о проблеме: гастроэзофагеальный рефлюкс, растяжение желудка, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, воспаление легких и плевры, раздражение диафрагмального или блуждающего нервов узлами щитовидной железы или образованиями средостения, нарушения электролитов и функции почек, влияние некоторых лекарств, поражения центральной нервной системы — инсульт, травма, опухоль, инфекция», — объясняет специалист.

Врач добавил, что короткая икота обычно безвредна и проходит сама. Опасность начинается, когда она тянется сутками: сбивает сон и аппетит, ведет к обезвоживанию и потере веса, повышает риск аспирации при рвоте, мешает восстановлению после операций. Упорная икота, объясняет доктор, может быть симптомом серьезного состояния, которое важно не пропустить.

«Умереть „от самой икоты“ практически невозможно, — продолжает врач. — Редкие тяжелые исходы связаны либо с причиной, которая вызвала постоянную икоту, либо с ее осложнениями — аспирационной пневмонией, выраженным истощением и обезвоживанием, декомпенсацией хронических болезней».

Если икота не проходит более 24−48 часов, часто возвращается, мешает есть и спать или идет в паре с болью в груди, одышкой, лихорадкой, слабостью, онемением, нарушением речи, необходимо показаться врачу. В остальных случаях Алексей Никитин советует не паниковать.