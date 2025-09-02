Регулярно засиживался в офисе допоздна: 35-летний сотрудник Microsoft умер на рабочем месте

Программист Пратик Панди из Microsoft скончался в кампусе Кремниевой долины. Мужчине было 35 лет. Причиной его скоропостижной смерти стали переработки, передает телеканал NDTV.

По информации журналистов, сотрудник американской компании регулярно засиживался в офисе допоздна и трудился на нескольких проектах. При этом мужчина не страдал от каких-либо заболеваний и занимался спортом.

В один из дней программисту стало плохо прямо на рабочем месте. Он умер в офисе Microsoft, как сообщает СМИ, из-за постоянного стресса и хронических переработок. В компании пока никак не прокомментировали случившееся.

