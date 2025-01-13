Даже если не упомянули в завещании: прикованная к постели дочь Добровольской имеет преимущество как наследница
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Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет. У народной артистки РФ остались четверо детей: трое совершеннолетних сыновей и 15-летняя дочь Анастасия. Девушка страдает от болезни Петерса и фактически прикована к кровати. В беседе с сайтом «Страсти» адвокат Тимур Харди заявил, что несовершеннолетняя наследница имеет преимущество перед другими родственниками первой очереди.
Как сообщают СМИ, Добровольская оставила после смерти особняк в Подмосковье и квартиру на Старом Арбате. Вероятно, актриса, которая боролась со смертельной болезнью, заблаговременно составила завещание и таким образом позаботилась о своих детях.
У несовершеннолетней дочери Евгении, в отличие от братьев, есть обязательная доля в наследстве. По словам адвоката, если даже артистка не упомянула ее в завещании, то девушка не останется без ничего. По закону ей положена обязательная доля, так как она несовершеннолетняя.
Напомню, право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего и его нетрудоспособные дети, родители, супруг. Чисто теоретически, если предположить, что в завещании нет дочери, опекуны смогут через суд оспорить завещание. Если завещания не было, имущество делится между наследниками первой очереди, а это только ее дети (актриса была в разводе с 2022 года) и в этом случае тоже у девочки обязательная доля в наследстве.
Тимур Харди
адвокат
Ранее стало известно, где будет расположена могила Евгении Добровольской. Актрису похоронят рядом с Раисой Максимовой, которая умерла в декабре.