Даже если не упомянули в завещании: прикованная к постели дочь Добровольской имеет преимущество как наследница

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет. У народной артистки РФ остались четверо детей: трое совершеннолетних сыновей и 15-летняя дочь Анастасия. Девушка страдает от болезни Петерса и фактически прикована к кровати. В беседе с сайтом «Страсти» адвокат Тимур Харди заявил, что несовершеннолетняя наследница имеет преимущество перед другими родственниками первой очереди.

Как сообщают СМИ, Добровольская оставила после смерти особняк в Подмосковье и квартиру на Старом Арбате. Вероятно, актриса, которая боролась со смертельной болезнью, заблаговременно составила завещание и таким образом позаботилась о своих детях.

У несовершеннолетней дочери Евгении, в отличие от братьев, есть обязательная доля в наследстве. По словам адвоката, если даже артистка не упомянула ее в завещании, то девушка не останется без ничего. По закону ей положена обязательная доля, так как она несовершеннолетняя.