Приобрела за годы работы в кино: что оставила наследникам актриса Евгения Добровольская

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет. У народной артистки РФ остались четверо детей. После смерти знаменитой матери им полагается внушительное наследство.

Добровольская до последнего скрывала ото всех, что у нее диагностировали онкологическое заболевание. Поэтому новость о смерти актриса стала для всех полной неожиданностью.

За годы работы в кино Евгения заработала на собственную недвижимость, передает StarHit. У артистки есть двухэтажный дом в подмосковном поселке Загорянский, который расположен в живописном месте, и квартира в столице на Старом Арбате. Вероятно, эти объекты унаследуют дети знаменитости. Пока о последней воле звезды ничего не известно.

Ранее сообщалось, что бывший возлюбленный артистки Михаил Ефремов может взять краткосрочный отпуск из-за ее похорон. Об этом заявил правозащитник Иван Мельников.