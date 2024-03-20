«Что вы дохлые такие?»: Диана Арбенина впервые вышла в свет после отмены концертов и посещения онколога

Певица Диана Арбенина впервые посетила светское мероприятие в Москве после массовой отмены концертов в разных городах страны и появившихся в СМИ сообщений о проблемах со здоровьем. Об этом стало известно сайту «Страсти».

49-летняя артистка пришла на премьерный показ первых серий детективной драмы «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики. Арбенина сыграла в сериале одну из главных ролей.

Для выхода на красную дорожку она выбрала строгий брючный костюм и белую блузку. Пиджак певица украсила брошью в виде золотого пера.

«Что вы дохлые такие?» - обратилась к собравшимся журналистам звезда.

Она также поинтересовалась у представителей СМИ, будут ли они смотреть фильм.

Напомним, что после массовой отмены концертов Арбенина написала пост в личном блоге, в котором раскритиковала чиновников. Она отметила, что больше всего от этого пострадали люди, которые купили билеты в ожидании кумира.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал запретить Арбениной зарабатывать в России. По его мнению, артистка не поддерживают страну и ни разу не была в ДНР и ЛНР. Общественник подчеркнул, что за два года певица «смогла доехать только до Ростова».

На фоне скандала Арбенину заметили в престижной клинике на юго-западе Москвы. Артистка посетила онколога из-за проблем со здоровьем.