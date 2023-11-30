Чем заменить пуховик и не замерзнуть зимой: советы от стилиста Червовой

Очень часто российские зимние реалии лишают нас возможности выглядеть стильно и актуально, а единственным элементом гардероба, который может спасти от минусовой температуры и морозного ветра, является огромный пуховик. Однако, это совсем не так. Стилист Лена Червова рассказала порталу «Страсти» о трех модных альтернативах надоевшим круткам.

По словам специалиста, в первую очередь, достойной заменой пуховикам являются шубы – искусственные и натуральные. Натуральные шубы хорошо согревают, однако при выборе такой верхней одежды важно обращать внимание на актуальность модели, чтобы избежать уже вышедших из трендов образов, подчеркивает Червова.

«Присматривайтесь к лаконичным и прямым силуэтам, а также удлиненным моделям по типу пальто. Искусственные шубы – это вообще классная история: они более бюджетные, их можно чаще менять. Выбирайте модели в формате на запах, прямые силуэты или шубы oversize», - советует стилист.

Еще одной альтернативой пуховикам являются дубленки, которые в этом году особенно актуальны. Они могут быть как укороченными, по типу куртки-авиатора, так и удлиненными – пальтового типа на пуговицах или замке, отмечает Червова.