Чем заменить пуховик и не замерзнуть зимой: советы от стилиста Червовой
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Очень часто российские зимние реалии лишают нас возможности выглядеть стильно и актуально, а единственным элементом гардероба, который может спасти от минусовой температуры и морозного ветра, является огромный пуховик. Однако, это совсем не так. Стилист Лена Червова рассказала порталу «Страсти» о трех модных альтернативах надоевшим круткам.
По словам специалиста, в первую очередь, достойной заменой пуховикам являются шубы – искусственные и натуральные. Натуральные шубы хорошо согревают, однако при выборе такой верхней одежды важно обращать внимание на актуальность модели, чтобы избежать уже вышедших из трендов образов, подчеркивает Червова.
«Присматривайтесь к лаконичным и прямым силуэтам, а также удлиненным моделям по типу пальто. Искусственные шубы – это вообще классная история: они более бюджетные, их можно чаще менять. Выбирайте модели в формате на запах, прямые силуэты или шубы oversize», - советует стилист.
Еще одной альтернативой пуховикам являются дубленки, которые в этом году особенно актуальны. Они могут быть как укороченными, по типу куртки-авиатора, так и удлиненными – пальтового типа на пуговицах или замке, отмечает Червова.
Самые актуальные модели – это приталенные, полуприталенные и прямые дубленки с натуральным или искусственным мехом. Присмотритесь к моделям в длине миди: они будут хорошо согревать, а также сочетаться с большим количеством других вещей.
Лена Червова
Стилист
«Помимо этого, отличной заменой пуховикам могут послужить меховые бомберы. Мех наружу сейчас актуален и в одежде, и в аксессуарах. Если же вы выбрали объемную модель, то под нее с легкостью можно надеть худи или свитер», - заключила стилист.
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