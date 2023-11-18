Переждать холода: 5 стран для россиян, где можно комфортно перезимовать

Если мороз и солнце средней полосы России вас не слишком привлекают, а работа позволяет уезжать надолго в другие локации, значит, зимовка в других странах точно для вас. Коллеги из сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали читателям портала «Страсти», где лучше всего переждать холода.

Таиланд

В Таиланде зимой стоит настоящее лето, причём без дождей и ветров.Наибольшей популярностью пользуются город Паттайя и остров Пхукет, но в OneTwoTrip советуют какое-то время провести также в Бангкоке.

Стоимость поездки: авиабилет на Пхукет обойдется в 35 000 рублей, в Паттайю — в 47 000 рублей.

Правила въезда: россияне могут находиться в стране без визы в течение 90 дней. Можно получить и долгосрочную визу для специалистов, работающих из Таиланда — её выдают на 5 лет.

Бали

С ноября по март тут официально длится сезон дождей, и самые отменные тропические ливни идут с декабря по февраль. Но туристов они пугают мало: дождь быстро заканчивается, а лужи высыхают в считанные минуты, спасибо солнцу и жаре.

Стоимость поездки: перелёт в Денпасар в декабре обойдётся минимум в 44 000 рублей.

Правила въезда: российским туристам виза понадобится, но её можно получить в аэропорту по прибытии. Находиться в стране разрешено до 30 дней, после чего визу можно продлить ещё на столько же.

Шри-Ланка

Эта страна в последние годы набирает популярность у российских туристов. Зимой тут стоит жаркое солнечное лето, можно найти и комфортные пляжи, и отличный сёрфинг, и потрясающую природу.

Стоимость поездки: билет из России в декабре – от 35 000 рублей.

Правила въезда: визу в Шри-Ланку выдают на 30 дней. Её можно оформить заранее или получить по прилёте в аэропорту Коломбо. Продлить пребывание можно ещё на два месяца. Максимум в стране разрешено находиться до 270 дней.

Куба

Остров свободы многие рассматривают исключительно как направление для курортного отдыха на пару недель, но тут можно вполне комфортно перезимовать. Вы попадёте в летнее тепло, дружелюбную атмосферу и удивительные декорации: города поражают непривычным колоритом, вода — бирюзовым цветом, а песок в некоторых локациях белый и мелкий, словно мука.

Стоимость поездки: билет в одну сторону в декабре стоит от 37 000 рублей.

Правила въезда: россиянам виза не нужна, находиться в стране без неё можно до 90 дней. Главное, проследите, чтобы загранпаспорт действовал не менее полугода, заполните онлайн-форму для въезда, купите обратные билеты и забронируйте отель — всё это спросят на паспортном контроле.

Грузия

Если зимовка в тёплых странах вас не слишком привлекает, но уехать от морозов хочется, выбирайте гостеприимную Грузию. В Тбилиси зимой вас ждёт устойчивый плюс, примерно, как у нас в начале апреля, и очень много солнца. А ещё вкусная еда, гостеприимные люди и огромное количество вариантов досуга.

Стоимость поездки: билет из Москвы в Тбилиси в декабре обойдётся от 8 000 рублей.

Правила въезда: понадобится загранпаспорт, без визы находиться в стране можно 1 год. Иногда просят показать обратные билеты.

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