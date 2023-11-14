Дизайнер Маер: 5 зимних трендов, которые никогда не выйдут из моды
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Тренды сменяют друг друга каждый сезон, и то, что было популярно сегодня, завтра может оказаться уже не актуально. Однако существуют такие уникальные вещи, которые никогда не выйдут из моды. Какие тренды являются долгосрочной инвестицией в зимний гардероб, порталу «Страсти» рассказал модельер, дизайнер Наз Маер.
Пальто прямого кроя
Пальто прямого кроя должно быть в гардеробе каждой девушки, поясняет специалист. В зимний сезон его легко сочетать с различными элементами гардероба: объемными свитерами, джинсами трубами, джоггерами и даже толстовками. Отдавайте предпочтение спокойным нейтральным оттенкам, гармонично вписывающимся в большинство образов: бежевый, горчичный, светло-розовый или темно-синий. Если вы не знаете, какой цвет выбрать, остановитесь на тоне «кэмэл», который отличается благородством и аристократичностью.
Ботинки на грубой подошве
Обратите внимание на вариант чуть выше щиколотки, который удобно носить к любой верхней одежде: макси или же укороченным решениям. Ультрамодный удлиненный мыс смотрится интересно и является трендом в 2023 году, но лучше отдать предпочтение вытянутому овальному, который никогда не выйдет из моды, рассказывает Маер. Чтобы не прогадать с цветом, выбирайте черный матовый, что всегда в цене и подходит ко всем лукам.
Классический джемпер
Несмотря на то, что сегодня повсюду оверсайз, отдавать предпочтение стоит не только популярным свободным моделям, но и классическим джемперам из кашемира или шерсти. Особенно удачными будут приталенные изделия из гладкой вязки с закругленным или V-образным вырезом. Отдавайте предпочтение джемперам универсальных расцветок без лишнего декора, например, бежевым, молочным, серым тонам.
Подобные вещи будут в тренде не один зимний сезон в отличие от оверсайза, который рано или поздно все равно уйдет в прошлое. Классические джемперы не менее удобно сочетать с джинсами на высокой посадке, твидовыми юбками, брюками. С такой вещью можно легко создать и многослойный образ, если надеть под нее тонкую рубашку с воротником.
Наз Маер
Модельер, дизайнер
Шапка бини
Шапка бини является той универсальной вещью в гардеробе, которая никогда не выйдет из моды. Она одинаково хорошо смотрится как с пальто, так с пуховиком или даже дубленкой. Идеальное изделие должно быть гладкой вязки, облегать голову или быть слегка вытянутым вперед. Только никаких загнутых «носков», которые давно утратили актуальность. Также не стоит выбирать модели с каким-либо декором, удешевляющим аутфит.
Прямой пуховик
Если вы хотите получить пуховик «на века», выбирайте прямые модели до середины бедра или до нижней части икры. Идеальная и трендовая вещь не должна быть слишком объемной и декорированной. С таким пуховиком можно компоновать другие элементы гардероба, а если вы выберете темный оттенок, например, синий или черный, то тогда однозначно попадете в цвет, который всегда в тренде. Сочетайте модель с ботинками, сапогами и даже утепленными кроссовками. Также учитывайте и то, что пуховик должен быть лаконичным: без кулиски и пояса, заключил Маер.
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