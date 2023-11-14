Дизайнер Маер: 5 зимних трендов, которые никогда не выйдут из моды

Тренды сменяют друг друга каждый сезон, и то, что было популярно сегодня, завтра может оказаться уже не актуально. Однако существуют такие уникальные вещи, которые никогда не выйдут из моды. Какие тренды являются долгосрочной инвестицией в зимний гардероб, порталу «Страсти» рассказал модельер, дизайнер Наз Маер.

Пальто прямого кроя

Пальто прямого кроя должно быть в гардеробе каждой девушки, поясняет специалист. В зимний сезон его легко сочетать с различными элементами гардероба: объемными свитерами, джинсами трубами, джоггерами и даже толстовками. Отдавайте предпочтение спокойным нейтральным оттенкам, гармонично вписывающимся в большинство образов: бежевый, горчичный, светло-розовый или темно-синий. Если вы не знаете, какой цвет выбрать, остановитесь на тоне «кэмэл», который отличается благородством и аристократичностью.

Ботинки на грубой подошве

Обратите внимание на вариант чуть выше щиколотки, который удобно носить к любой верхней одежде: макси или же укороченным решениям. Ультрамодный удлиненный мыс смотрится интересно и является трендом в 2023 году, но лучше отдать предпочтение вытянутому овальному, который никогда не выйдет из моды, рассказывает Маер. Чтобы не прогадать с цветом, выбирайте черный матовый, что всегда в цене и подходит ко всем лукам.

Классический джемпер

Несмотря на то, что сегодня повсюду оверсайз, отдавать предпочтение стоит не только популярным свободным моделям, но и классическим джемперам из кашемира или шерсти. Особенно удачными будут приталенные изделия из гладкой вязки с закругленным или V-образным вырезом. Отдавайте предпочтение джемперам универсальных расцветок без лишнего декора, например, бежевым, молочным, серым тонам.